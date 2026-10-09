Học viện ANND khai giảng Khóa D58 đại học chính quy

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ khai giảng Khóa D58 đào tạo đại học chính quy đối với công dân tốt nghiệp THPT năm 2026. Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có Đại tá Phan Văn Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; Đại tá Trần Xuân Lương, Chính ủy Đoàn 871, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện ANND, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc học viện cùng 500 tân học viên Khóa D58.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Danh Vỵ.

Thực hiện chỉ tiêu của Bộ Công an về tuyển sinh đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân tốt nghiệp THPT năm 2025, Học viện ANND đã tổ chức tuyển sinh đối với đối tượng dự tuyển là công dân tốt nghiệp THPT và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Khoá D58 có tổng số 500 thí sinh trúng tuyển, trong đó có 13 thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng và 487 thí sinh trúng tuyển theo phương thức thi tuyển. Ngoài ra, Khóa D58 còn có 12 học viên Bộ Quốc phòng gửi đào tạo tại học viện.

Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Danh Vỵ.

Theo kế hoạch học tập và rèn luyện của toàn khóa học, các em sẽ có 3 tháng huấn luyện đầu khóa. Sau khi kết thúc huấn luyện đầu khóa, các em sẽ trở về học viện để học tập theo chương trình chính khóa. Trong quá trình học tập tại học viện, học viên sẽ được trang bị, nghiên cứu những học phần thuộc kiến thức cơ sở, kiến thức ngành, chuyên ngành về Trinh sát an ninh, An ninh điều tra, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công nghệ thông tin... Đây là những tri thức rất quan trọng, cần thiết ở bậc đại học đối với cán bộ an ninh, cũng như đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an.

Bên cạnh nhiệm vụ học tập, học viên còn được rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng nghề nghiệp; được thực tế, thực tập tại Công an các đơn vị, địa phương, nơi có môi trường thuận lợi để xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân cách người sĩ quan CAND, hình thành tác phong chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Sau khi tốt nghiệp đủ điều kiện theo quy định, học viên sẽ được phong cấp bậc hàm Thiếu úy và phân công công tác theo kế hoạch của Bộ Công an. Đối với học viên đạt kết quả học tập xuất sắc hoặc kết quả học tập giỏi, đồng thời có bằng khen về lĩnh vực học tập hoặc đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp học viện trở lên sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định...

Học viên Ngô Minh Hiếu đại diện cho các tân học viên Khóa D58 phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Danh Vỵ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ chúc mừng các tân học viên đã xuất sắc vượt qua các kỳ thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an trúng tuyển vào Học viện ANND để được ghi danh là học viên của Học viện ANND. Lãnh đạo Học viện ANND cũng mong muốn các học viên hãy cố gắng phấn đấu để những năm tháng học tập tại học viện sẽ giúp các em chuẩn bị hành trang về phẩm chất, về bản lĩnh, về tri thức để sau khi ra trường đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện ANND cũng đề nghị các tân học viên thực hiện nghiêm chỉnh quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và của Học viện ANND về đào tạo trình độ đại học; phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia nhiệt tình các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Học viện ANND, Bộ GD&ĐT và Bộ Công an tổ chức...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tân học viên Khóa D58. Ảnh: Danh Vỵ.

Cũng tại lễ khai giảng, học viên Ngô Minh Hiếu đại diện cho 500 học viên Khóa D58 chia sẻ niềm hạnh phúc, tự hào khi trúng tuyển vào Học viện ANND, đồng thời khẳng định, tập thể học viên Khóa D58 xin hứa nguyện phấn đấu, cố gắng học tập, rèn luyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được kết quả học tập cao nhất, xứng đáng với truyền thống của Học viện ANND anh hùng.