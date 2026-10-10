Cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường: Các trường nói gì?

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo thông tư, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu chương trình phổ thông. Hoạt động này được triển khai trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình tại các cơ sở chưa đủ điều kiện.

Ngoài cấm thu tiền, thông tư nghiêm cấm cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt; chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Học sinh tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Chia sẻ với VietNamNet, ông Hồ Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Mai 2 (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) cho biết trước đây, nhiều cơ sở giáo dục đã triển khai các hoạt động được đề cập trong thông tư.

Theo ông Hồ Tuấn Anh, các hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực người học, đồng thời đáp ứng nhu cầu mở rộng kiến thức và phát triển năng khiếu của một bộ phận học sinh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ hạn chế, nhất là việc chưa phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Điều này dẫn đến bất cập trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và thiếu minh bạch trong thu, chi.

Vì vậy, ông Tuấn Anh cho rằng, việc Bộ GD-ĐT ban hành thông tư này là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở giáo dục.

“Ưu điểm lớn nhất của Thông tư 85 là phân định rạch ròi hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc tổ chức hoạt động hai loại hình này tại cơ sở", ông nói.

Song, theo ông Tuấn Anh, để thực hiện tốt nội dung này cần có sự hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ để không xảy ra tình trạng “tự nguyện bắt buộc”.

Ngoài ra, ông Tuấn Anh cũng cho rằng cần tránh tạo ra bất bình đẳng giữa học sinh trong cùng một trường khi một bộ phận học sinh có nhu cầu học các nội dung giáo dục theo nhu cầu nhưng không đủ khả năng chi trả.

Nguyên hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội cho hay, với quy định mới này, các trường sẽ phải phân định rõ hơn giữa các hoạt động trong và ngoài chương trình chính khóa.

Tuy nhiên, vị này cho hay, nếu không được thu phí, sẽ không có nhiều trường muốn tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường.

"Ngân sách dành cho hoạt động chính khóa vốn hạn hẹp, nên khó bố trí thêm kinh phí cho các hoạt động khác. Vì vậy, khi hoạt động giáo dục tăng cường không thu phí thì chỉ có thể theo hướng phân công giáo viên chưa đủ giờ, đúng chuyên môn để dạy hoặc xã hội hóa. Thực sự sẽ rất khó để các chuyên gia, nghệ sĩ tự nguyện tham gia hướng dẫn hoạt động giáo dục tăng cường nếu không có thù lao. Vì vậy, nếu không xã hội hóa, ngân sách nhà trường khó có thể tổ chức được”, vị này nói.

Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường ưu tiên thực hiện những nội dung giáo dục cần thiết đối với người học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học. Nội dung hoạt động giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận, bao gồm một hoặc một số nội dung sau đây: - Giáo dục toàn diện: đạo đức, nhân cách, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lịch sử, văn hóa, thể chất, thẩm mỹ; giáo dục pháp luật, an toàn giao thông; phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích, ứng phó với thiên tai; phòng, tránh xâm hại trẻ em; - Khoa học, công nghệ và năng lực số: khoa học, công nghệ, tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; - Thực hành, trải nghiệm: giáo dục STEM, trải nghiệm, thực hành; - Ngoại ngữ, hướng nghiệp và kỹ năng: củng cố, bổ trợ năng lực ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông thông qua hoạt động thực hành, giao tiếp, trải nghiệm; giáo dục hướng nghiệp phổ cập; giáo dục tài chính cơ bản; kỹ năng sống và các kỹ năng mềm khác ở mức độ cơ bản, cần thiết chung cho mọi người học.