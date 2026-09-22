Tháo nút thắt giao thông trục Đông - Tây

Một đoạn QL28 thuộc địa bàn xã Đinh Trang Thượng tiếp giáp với cầu Đa Dung bắc qua sông Đồng Nai

Xóa điểm nghẽn QL28

Trong quy hoạch giao thông, nếu cao tốc trục dọc là “xương sống” liên kết vùng, thì các tuyến đường ngang Đông - Tây chính là “mạch máu” thúc đẩy giao thương, du lịch và gắn kết văn hóa. Tuy nhiên, mạng lưới trục ngang vẫn là điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển.

Thực trạng này lộ rõ trên QL28, tuyến huyết mạch nối phía Tây Lâm Đồng với trung tâm tỉnh và Duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện tại, đoạn Di Linh - Gia Nghĩa dài hơn 100 km chỉ đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi với mặt đường hẹp vỏn vẹn 5,5 m. Quy mô này quá chật chội so với lưu lượng xe. Không chỉ vậy, tuyến đường còn vắt qua nhiều đoạn đèo dốc hiểm trở, mặt đường xuống cấp, đặc biệt là lộ trình từ Đinh Trang Thượng đến Gia Nghĩa.

Hạ tầng kém đã biến QL28 thành tuyến đường không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mà còn đội chi phí vận chuyển lên cao, hạn chế cả chuỗi liên kết du lịch liên vùng “biển - hoa - núi” đầy tiềm năng của các thắng cảnh nổi tiếng như hồ Tà Đùng hay Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Nhận diện rõ những rào cản trên, tỉnh đã quyết định đưa hai dự án giao thông trọng điểm trục Đông - Tây vào danh mục ưu tiên đầu tư nhằm vừa giải quyết bài toán hạ tầng cục bộ, vừa tái định hình không gian phát triển, đánh thức tiềm năng du lịch và tận dụng tối đa lợi thế địa - kinh tế của toàn vùng sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính.

Theo đó, dự án Nâng cấp QL28 (đoạn từ bưu điện Di Linh đến Gia Nghĩa) đã chính thức được phê duyệt tại Quyết định số 3221/QĐ-UBND, với tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng. Dự án có chiều dài toàn tuyến hơn 102 km, từ xã Di Linh đến đô thị Gia Nghĩa, dự kiến khởi công vào tháng 12/2026.

QL28 đoạn qua xã Tà Đùng mặt đường hẹp, xuống cấp

Cùng với QL28, tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm được quy hoạch như một công trình mang tính đột phá không gian. Với tổng mức đầu tư 2.850 tỷ đồng, dự án tuy chỉ dài gần 9 km nhưng được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h. Tuyến đường mới này, kết hợp với hạng mục cầu vượt sông Đồng Nai hiện đại, sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Gia Nghĩa đến Bảo Lâm từ 41 km xuống chỉ còn khoảng 15 km.

Sự song hành của hai dự án này sẽ giúp giảm tối đa thời gian và chi phí vận tải, đánh thức tiềm năng du lịch, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa kinh tế mạnh mẽ cho toàn vùng phụ cận.

Mở đường cho kinh tế - du lịch liên vùng bứt phá

Hiệu quả của các dự án giao thông không dừng lại ở việc đo đếm bằng con số đầu tư hay chiều dài tuyến đường, mà thực chất nằm ở sự thay đổi tích cực trong đời sống dân sinh. Tại các địa phương có tuyến đường đi qua, kỳ vọng của người dân và chính quyền cơ sở là rất lớn.

Chia sẻ về ý nghĩa dự án, ông Phạm Ngọc Hậu - Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng nhấn mạnh: “Qua các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần đề xuất mở rộng tuyến đường này. Dự án hoàn thành sẽ giúp đồng bộ QL28 với QL20 và kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc trọng điểm đang triển khai. Nay nguyện vọng chính đáng đã được hiện thực hóa, bà con rất đồng tình và sẵn sàng bàn giao mặt bằng để thi công. Đường mới mở ra sẽ giúp vận chuyển nông sản thuận lợi, nâng cao giá trị hàng hóa cho nông dân”.

QL28 có độ dốc cao, nhiều đoạn cua khuất tầm nhìn

Không chỉ tháo gỡ bài toán dân sinh, các trục giao thông mới này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành kinh tế xanh. Ông Ngô Anh Tuấn - giám đốc một doanh nghiệp lữ hành nhận định: “Khi QL28 hoàn thiện, các tour du lịch sẽ phát triển. Vùng Đắk Nông cũ với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông hay hồ Tà Đùng hùng vĩ sẽ không còn là điểm đến ngại xa, ngại nguy hiểm với du khách. Sự kết nối này chính là mơ ước từ lâu của cộng đồng làm du lịch”.

Nhìn tổng thể, việc đầu tư hai dự án trục ngang đã thể hiện tầm nhìn quy hoạch bài bản: kết nối dọc để mở rộng giao thương liên vùng, kết nối ngang để tối ưu nguồn lực nội tại. Mỗi cung đường lớn, hiện đại mở ra một không gian phát triển lớn hơn, nơi chuỗi giá trị nông sản được tối ưu, ngành du lịch tăng trưởng và tiềm năng vùng được đánh thức.

Lâm Đồng đã quyết định đưa hai dự án giao thông trọng điểm trục Đông - Tây vào danh mục ưu tiên đầu tư nhằm vừa giải quyết bài toán hạ tầng cục bộ, vừa tái định hình không gian phát triển, đánh thức tiềm năng du lịch và tận dụng tối đa lợi thế địa - kinh tế của toàn vùng.