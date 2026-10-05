TP.HCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường phục vụ thi công metro số 2

Ngày 5/10, Sở Xây dựng TP.HCM có thông báo phương án tổ chức giao thông nhằm tạo điều kiện thi công dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.

Theo đó, từ ngày 10/10, một số tuyến đường sẽ được điều chỉnh hướng lưu thông.

Lộ trình và phân luồng giao thông các tuyến đường phục vụ thi công metro số 2.

Cụ thể, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai.

Phương tiện có nhu cầu di chuyển theo hướng ngược lại được hướng dẫn theo lộ trình Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Lộ trình thay thế được hướng dẫn qua Trương Định (hoặc Bà Huyện Thanh Quan) - Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Võ Văn Tần) - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong khi đó, đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều cho các loại phương tiện.

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, phương án tổ chức giao thông cũng được điều chỉnh.

Trên đường Trường Chinh, phương tiện chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Đối với phương tiện trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chỉ được phép rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, cấm đi thẳng và rẽ trái tại giao lộ.

Sở Xây dựng đề nghị người tham gia giao thông khi qua khu vực trên chấp hành hướng dẫn, biển báo và điều tiết giao thông để bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại trong thời gian thi công dự án metro số 2.