Tác giả: Jose Silva, Philip Miele/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Bùng nổ bộ não với siêu phương pháp huấn luyện Silva

Phương pháp kiểm soát Tâm trí Silva dạy bạn sử dụng tâm trí tốt hơn và suy nghĩ hiệu quả hơn, đồng thời kích hoạt các vùng não thường hầu như không hoạt động. Thông qua các bài tập đơn giản, bạn có thể kích thích trí nhở và trực giác, học tốc hành và ngủ sáng tạo, giải quyết các vấn đề lớn nhỏ của cuộc sống hằng ngày.

'Thần chú' giúp cải thiện trí nhớ

Đơn giản là thế này: Hãy chạm ngón tay cái vào đầu ngón trỏ và ngón giữa ở cả hai tay và khi ấy trí não của bạn sẽ ngay lập tức điều chỉnh về một cấp độ sâu hơn.

Trong lúc bạn ngồi đọc cuốn sách này, bạn đang trải qua hàng ngàn trải nghiệm mà bạn không nhận ra do không nhận ra. Ở mức độ tập trung của bạn hiện nay, bạn không ý thức được chúng. Những âm thanh, mùi vị, tầm nhìn tại góc mắt, một chút cảm giác không thoải mái với chiếc giày quá chật, cảm nhận chiếc ghế bạn đang ngồi, nhiệt độ trong phòng,…dường như không có điểm dừng cho những điều bạn không thể thấy biết.

Chúng ta ghi nhận những cảm xúc, cảm giác này nhưng không ý thức được về sự tồn tại của chúng trong tâm trí. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng bạn sẽ hiểu khi xem xét trường hợp một phụ nữ bị gây mê toàn thân.

Trong quá trình mang thai, giữa người phụ nữ này và bác sĩ sản khoa của cô ấy đã phát triển một mối liên kết tuyệt vời. Họ có một tình bạn và một sự lệ thuộc. Đến lúc sinh con, cô ấy được gây mê theo đúng lộ trình và sinh ra một em bé khoẻ mạnh. Sau đó, khi vị bác sĩ gặp lại cô ấy tại phòng bệnh, cô ấy tỏ ra xa cách và lạnh lùng, thậm chí là thù địch với anh ấy.

Cả cô ấy và vị bác sĩ đều không biết nguyên do khiến cô ấy thay đổi thái độ, cả hai đều mong muốn tìm ra một lời giải thích. Họ quyết định thực hiện thôi miên, để tìm ra những ký ức bị ẩn đi có thể giải thích cho sự thay đổi đột ngột của cô ấy.

Bằng cách thôi miên, cô ấy được dẫn dắt ngược thời gian, từ trải nghiệm gần nhất cùng vị bác sĩ, đến những sự kiện xa hơn, nhưng họ không cần phải đào sâu vào quá khứ. Khi bị thôi miên sâu, cô ấy đã nhớ lại mọi điều vị bác sĩ và các y tá nói với nhau trong khoảng thời gian cô ấy “mất ý thức” trong phòng đẻ.

Trước mặt bệnh nhân đã gây mê, các bác sĩ và y tá đã không “giữ mồm giữ miệng”, câu chuyện của họ lúc thì hài hước, lúc khác tỏ ra khó chịu trước sự chậm chạp của ca sinh nở. Cô ấy cảm thấy mình bị coi như một con vật, không phải con người, không ai quan tâm đến cảm xúc của cô lúc này. Hẳn họ nghĩ là cô ấy đang bất tỉnh không có ý thức?

Khi trí não được huấn luyện, con người sẽ được chủ động sử dụng theo mong muốn. Ảnh: MedicalNewToday.

Rõ ràng, trong tình huống này, khi ở trạng thái bất tỉnh không ý thức, phần vô thức vẫn ghi nhận những điều xảy ra xung quanh. Chúng ta có thể hoặc không thể hồi tưởng lại những điều chúng ta trải qua, nhưng chúng ta luôn đang trải nghiệm và tất cả những trải nghiệm đều in dấu những ký ức vào não bộ của chúng ta.

Điều này có ý nghĩa là với kỹ năng ghi nhớ mà bạn chuẩn bị học, bạn sẽ có khả năng nhớ lại nội dung trang sách bạn đang đọc là trang số bao nhiêu sau 10 năm nữa? Bạn có lẽ không cố gắng để ý đến nó, nhưng nó ở trong tâm trí của bạn. Để nói rằng, bạn đã nhìn thấy trang sách tại góc mắt của mình. Có thể là như thế, có thể không. Điều này không và có lẽ không bao giờ là quan trọng đối với bạn.

Liệu bạn có thể triệu hồi tên của một người rất hấp dẫn mà bạn đã gặp tại bữa tối tuần trước không? Lần đầu bạn nghe thấy cái tên đó, thì việc nghe thấy nó là một sự kiện. Bạn chỉ cần tái dựng lại sự kiện xung quanh liên quan tới cái tên đó trên màn hình tâm trí của mình, như tôi đã giải thích, và bạn sẽ nghe thấy cái tên đó lần nữa.

Hãy thư giãn, nhập thiền, tạo ra màn hình và trải nghiệm sự kiện. Điều này cần khoảng 15-20 phút. Nhưng chúng ta còn một cách khác, một phương pháp khẩn cấp sẽ đưa bạn ngay lập tức đến một cấp độ của tâm trí, nơi bạn sẽ triệu hồi thông tin dễ hơn.

Phương pháp này liên quan đến một cơ chế kích hoạt đơn giản, khi bạn thường xuyên sử dụng nó, sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ. Việc biến phương pháp này thành một cơ chế hoạt động trong bạn đòi hỏi và buổi thiền để nội hoá quy trình một cách chu toàn.

Đơn giản là thế này: Hãy chạm ngón tay cái vào đầu ngón trỏ và ngón giữa ở cả hai tay (chụm ba ngón tay vào nhau), và khi ấy trí não của bạn sẽ ngay lập tức điều chỉnh về một cấp độ sâu hơn. Thử làm nó ngay bây giờ và sẽ không có gì xảy ra, vì cơ chế kích hoạt chưa được hình thành.

Để tạo thành cơ chế đó, hãy đi đến cấp độ nhập thiền của bạn và nói với bản thân (nói thầm hoặc nói to): “Bất cứ khi nào tôi chạm những ngón tay của tôi lại thế này, vì một mục đích nghiêm túc tôi sẽ ngay lập tức chạm đến cấp độ này trong tâm trí để đạt được điều tôi muốn”. Vừa nói vừa chụm ba ngón tay vào nhau.

Làm điều này trong khoảng một tuần, luôn luôn sử dụng các từ đã chọn. Sẽ sớm có một mối liên hệ chắc chắn trong tâm trí bạn giữa việc kết hợp ngón cái và hai ngón tay đầu trên bàn tay với việc đạt đến mức thiền hiệu quả.

Rồi một ngày rất gần, bạn thử triệu hồi một điều gì đó trong tâm trí, tên của ai đó chẳng hạn, nhưng cái tên đó không xuất hiện. Bạn càng cố gắng bao nhiêu, thì cái tên lại càng cứng đầu bấy nhiêu, từ chối xuất hiện. Khi đó, ý chí của bạn không chỉ vô dụng, mà còn là một cản trở. Giờ hãy thư giãn. Hãy nhận ra rằng bạn vẫn còn nhớ cái tên đó ở đâu đó và rằng bạn có cách để kích hoạt việc triệu hồi nó.

Một giáo viên lớp bốn tại Denver sử dụng màn hình tâm trí và kỹ thuật ba ngón tay để dạy đánh vần. Cô ấy dạy khoảng 20 từ một tuần. Để kiểm tra các học sinh, thay vì nói từng từ một và hỏi cách đánh vần chuẩn xác, cô ấy yêu cầu học sinh viết ra giấy tất cả các từ chúng đã học. Chúng nhớ những từ này và cách đánh vần khi ba ngón tay của chúng chạm vào nhau, nhìn thấy các chữ xuất hiện trên màn hình tâm trí. Cô ấy nói: “Nhưng em chậm hơn, mất khoảng 15 phút với bài kiểm tra này.”

Sử dụng kỹ thuật ba ngón tay, cô ấy dạy các học sinh lớp bốn ghi nhớ bảng tính nhân đến phép nhân với 12 trước khi đến tháng Mười một, mà thường thì phải mất cả năm học mới làm được điều này.