Có dấu hiệu này nhưng không đi khám, người đàn ông 64 tuổi mắc ung thư giai đoạn 4

Theo China Times, ông Vương (64 tuổi) ở thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) vốn có sức khỏe tốt.

Gần đây, ông xuất hiện tình trạng tiểu ra máu kèm cảm giác đau âm ỉ ở vùng thắt lưng bên trái nhưng cho rằng đây chỉ là biểu hiện của sỏi thận hoặc do mệt mỏi nên ông không để ý nhiều.

Đến khi các triệu chứng kéo dài và trở nên nghiêm trọng, ông Vương mới đến Bệnh viện Phong Nguyên để khám chuyên khoa tiết niệu.

Người đàn ông 64 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn IV. Ảnh: Bệnh viện Phong Nguyên

Theo bác sĩ Lâm Đức Kỳ, Trưởng khoa Tiết niệu tại Bệnh viện Phong Nguyên, kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy thận trái của bệnh nhân có một khối u đường kính khoảng 6 cm. Đáng lo ngại hơn, các bác sĩ phát hiện ung thư đã di căn đến phổi. Sau khi đánh giá toàn diện, ông Vương được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn 4.

Bác sĩ Lâm Đức Kỳ cho biết ung thư biểu mô tế bào thận là bệnh có diễn tiến âm thầm, đặc biệt ở giai đoạn đầu thường không gây triệu chứng rõ ràng. Không ít người nhầm lẫn các dấu hiệu ban đầu với nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sỏi thận, khiến việc phát hiện bệnh bị chậm trễ.

Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia này, 3 triệu chứng kinh điển của ung thư thận gồm: Tiểu ra máu; Đau vùng hông hoặc thắt lưng; Xuất hiện khối u ở bụng có thể sờ thấy

Tuy nhiên, khi người bệnh đã xuất hiện đồng thời các triệu chứng này, khoảng 30% trường hợp đã có di căn xa hoặc bệnh ở giai đoạn tiến triển, khiến tỉ lệ sống sau 5 năm giảm đáng kể.

Bác sĩ Lâm Đức Kỳ cho biết ung thư biểu mô tế bào thận có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp, tiếp xúc lâu dài với kim loại nặng hoặc dung môi hóa học, bệnh thận mạn tính và điều trị lọc máu (chạy thận) kéo dài.

Do đó, để ngăn ngừa ung thư thận, các chuyên gia khuyên mọi người nên duy trì những thói quen sau:

Tăng cường vận động thể chất

Vận động giúp điều hòa hormone, tăng sức đề kháng và giảm viêm trong cơ thể.

Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ khuyến nghị mỗi người nên vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần ở mức độ vừa phải. Nghiên cứu công bố trên JAMA Internal Medicine cho thấy người thường xuyên vận động có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư đại tràng thấp hơn so với người ít vận động.

Bỏ thuốc lá

Thuốc lá gây ra nhiều loại ung thư và đứng đầu trong các nguyên nhân có thể phòng tránh.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết thuốc lá gây khoảng 20% ca tử vong do ung thư.

Người hút thuốc lâu năm vẫn có thể giảm nguy cơ nếu quyết tâm bỏ thuốc. Cơ thể bắt đầu phục hồi sau khi ngừng hút thuốc.

Hạn chế rượu bia

Rượu làm tăng nguy cơ ung thư vú, gan, ruột và khoang miệng. Tổ chức Y tế thế giới cho biết nguy cơ tăng theo lượng rượu tiêu thụ. Mỗi lần uống thêm đều làm nguy cơ tăng lên.

Ăn nhiều thực phẩm nguồn gốc thực vật

Trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Những chất này giúp bảo vệ tế bào, hạn chế tổn thương ADN và hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh hơn. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nguy cơ mắc ung thư có thể tăng lên.

Tầm soát ung thư định kỳ

Các chuyên gia khuyến cáo những người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt là người có tiền sử gia đình mắc ung thư thận hoặc có các yếu tố nguy cơ, nên khám sức khỏe định kỳ và siêu âm ổ bụng để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời nếu có bất thường.