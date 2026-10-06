Cấp cứu bệnh nhân bị lưỡi câu móc vào rìa giác mạc

Bệnh nhân bị lưỡi câu móc vào rìa giác mạc. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Mắt Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp bị lưỡi câu móc vào rìa giác mạc ở vị trí 8 giờ. Đây là dạng chấn thương mắt có thể gây tổn thương giác mạc và tiềm ẩn nguy cơ viêm nội nhãn nếu không được xử trí kịp thời, đúng cách.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi mắt. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thêm và biến chứng cho người bệnh.

Lưỡi câu kim loại móc sâu vào rìa giác mạc. Ảnh: BVCC.

BS.CKI Lê Phước Sang, Bệnh viện Mắt Nghệ An cho biết, chấn thương mắt do lưỡi câu hoặc các vật sắc nhọn có ngạnh cần được xử trí đúng kỹ thuật. Việc tự ý kéo, giật hoặc xoay lưỡi câu có thể làm tổn thương mô mắt nghiêm trọng hơn.

Qua trường hợp này, bác sĩ Sang khuyến cáo khi bị lưỡi câu hoặc vật sắc nhọn mắc vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý kéo, giật hoặc xoay lưỡi câu để lấy dị vật ra. Không dùng tay dụi hoặc ấn vào mắt; không tự ý cắt, bẻ móc câu khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế; không tự ý nhỏ thuốc hoặc sử dụng các phương pháp dân gian.

Dị vật là lưỡi câu được các bác sĩ lấy ra từ mắt bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Khi xảy ra sự cố, cần giữ người bệnh bình tĩnh, hạn chế tối đa cử động mắt và đầu. Không cố lấy dị vật ra khỏi mắt. Có thể che chắn nhẹ vùng mắt bị thương để tránh va chạm từ bên ngoài, nhưng không tạo áp lực trực tiếp lên nhãn cầu. Người bệnh cần được đưa đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt để được thăm khám và xử trí đúng kỹ thuật.

Chấn thương mắt cần được xử trí càng sớm càng tốt. Những thao tác tưởng như đơn giản nhưng thực hiện không đúng cách có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.