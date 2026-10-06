Vietlott lại tìm được tấm vé trúng độc đắc gần 4,8 tỷ

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.407 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (6/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 122.467.126.800 đồng (gần 122,5 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Song hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.771.759.950 đồng (gần 4,8 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.407 của loại hình xổ số Power 6/55 là 06 - 07 - 18 - 20 - 24 - 27 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 01.

Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc gần 4,8 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 06 - 07 - 18 - 20 - 24 - 27. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 01.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là gần 4,3 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4,8 tỷ đồng nói trên, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.407 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 42 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 2.310 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 45.150 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.