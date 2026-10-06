Thực hiện Đề án 1816: Bệnh viện Da liễu Trung ương tập huấn cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh rụng tóc

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo và giảng viên Phòng chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Da liễu Trung ương; đại diện phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình có Phó Giám đốc Trung tâm Phan Khắc Lưu cùng đại diện lãnh đạo Phòng khám đa khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình và hơn 30 học viên là cán bộ chuyên khoa da liễu.

Lớp tập huấn “Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh rụng tóc” theo Đề án 1816. Ảnh: CDC Ninh Bình

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên Bệnh viện Da liễu Trung ương truyền đạt hướng dẫn, cập nhật những kiến thức về chẩn đoán và điều trị bệnh rụng tóc như: rụng tóc từng vùng, rụng tóc kiểu hói, rụng tóc Telogen, các bệnh lý, nguyên nhân dẫn đến các bệnh rụng tóc,… giải đáp thắc mắc của các học viên trong điều trị bệnh rụng tóc.

Bên cạnh đó, các giảng viên cũng hướng dẫn quy trình thăm khám và điều trị bệnh nhân rụng tóc; phân loại lâm sàng và chẩn đoán từng loại rụng tóc đề đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Lớp tập huấn được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn cho cán bộ y, bác sĩ, giúp các y, bác sĩ nắm bắt được những kiến thức mới nhất về điều trị bệnh rụng tóc cho người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp các học viên tự chẩn đoán các bệnh lý rụng tóc qua máy soi da, tóc để các học viên cũng có thể thực hiện khi có máy ngay tại đơn vị.