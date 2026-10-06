Ngày 6/10, Bệnh viện E thông tin, đơn vị vừa thực hiện lấy đa tạng từ một người bệnh chết não sau đuối nước. Tim, gan, hai thận và hai giác mạc sau đó được điều phối đến các cơ sở y tế để ghép cho người bệnh.

Trước đó, vào lúc 0h23 ngày 1/10, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E sau một tai nạn đuối nước. Khi nhập viện, người bệnh hôn mê sâu, tím tái, ngừng thở và không bắt được mạch.

Các bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim, dùng thuốc trợ tim và sốc điện. Sau hồi sức, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu oxy trước khi nhập viện đã gây tổn thương nặng cho não và nhiều cơ quan. Người bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa và áp dụng hàng loạt biện pháp hồi sức chuyên sâu, trong đó có VA-ECMO, lọc máu liên tục và hạ thân nhiệt chỉ huy.

Theo ThS.BS Lê Thị Thương, Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, VA-ECMO được chỉ định trong bối cảnh tuần hoàn suy giảm nghiêm trọng, giúp duy trì tưới máu cho các cơ quan quan trọng trong quá trình hồi sức.

Dù chức năng tim, thận được duy trì, tổn thương não và phổi do thiếu oxy quá nặng, không có khả năng hồi phục. Sau quá trình đánh giá và hội chẩn, người bệnh được xác định chết não.

Khi được bệnh viện tư vấn, ngày 2/10, gia đình đồng ý hiến mô, tạng. Đồng thời người nhà cũng cho biết hiến tạng cũng là nguyện vọng của người bệnh khi còn sống.

Từ nguyện vọng hiến tạng, 6 bệnh nhân được trao cơ hội sống. Ảnh: BVCC

Ngày 4/10, phương án lấy và phân bổ tạng được triển khai với sự phối hợp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và các bệnh viện nhận tạng. Trước ca phẫu thuật, các ê-kíp dành một phút tri ân người hiến.

Khoảng 10h13 cùng ngày, tim được lấy ra và vận chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để ghép cho một bệnh nhi suy tim nặng đang phải hỗ trợ ECMO.

Gan được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hai thận được đưa tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế, hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Mắt Trung ương.

Quá trình vận chuyển được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm thời gian bảo quản tạng. Các chuyến bay của Vietnam Airlines được huy động để đưa chuyên gia về Hà Nội và vận chuyển ê-kíp cùng mô, tạng đến các địa phương.

ThS.BS Lê Thị Thương cho biết, khi người bệnh được xác định chết não và gia đình đồng ý hiến tạng, ê-kíp hồi sức phải kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tuần hoàn, hô hấp và đông máu để bảo đảm chất lượng tạng hiến.