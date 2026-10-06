Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị bệnh trên biển

Trước đó, tối 5-10, Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Huỳnh Ngọc Triều (38 tuổi, quê ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), là thuyền viên tàu cá QNA 90444 TS, do ông Nguyễn Xuân Văn, người cùng quê làm thuyền trưởng, xuất phát từ cảng Tam Quan, TP Đà Nẵng ngày 16-9 đi khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa.

Ngư dân Huỳnh Ngọc Triều được đưa từ tàu vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây.

Qua khai thác bệnh sử, trước đó khoảng 2 ngày, ngư dân Huỳnh Ngọc Triều cho biết xuất hiện đau tức vùng ngực trái, cảm giác đau thắt, đè ép lan ra sau lưng, kèm khó thở. Ngư dân này đã nghỉ ngơi trên tàu nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Đến 22 giờ 30 phút ngày 5-10, ngư dân Huỳnh Ngọc Triều được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng tỉnh táo, còn đau nhiều vùng ngực trái, khó thở nhẹ; mạch 80 lần/phút, huyết áp 130/90mmHg, SpO₂ 94%. Qua thăm khám, điện tim và X-quang tim phổi chưa phát hiện bất thường rõ ràng; các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị cơn đau thắt ngực không ổn định, cần theo dõi nguy cơ tiến triển thành nhồi máu cơ tim.

Cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên ngư dân.

Kíp y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã khẩn trương tiến hành cấp cứu, điều trị theo phác đồ đối với bệnh nhân đau thắt ngực và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Sau điều trị, tình trạng đau ngực của bệnh nhân bước đầu có đáp ứng tích cực.

Hiện Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp tục theo dõi, điều trị và đánh giá diễn biến sức khỏe của ngư dân Huỳnh Ngọc Triều; đồng thời chủ động các phương án xử trí nếu bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển nhồi máu cơ tim.