Một cuộc chia ly, 6 cuộc đời được tiếp nối

Thông tin từ Bệnh viện E (Hà Nội) mới đây Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thực hiện lấy đa tạng từ một người bệnh chết não sau đuối nước. Tim, gan, hai thận và hai giác mạc được đưa đến các bệnh viện ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam, mở ra cơ hội sống cho 6 người bệnh.

Các bác sĩ tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC.

Khoảng 0h23 ngày 1/10, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận nam thanh niên bị đuối nước trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng thở, không bắt được mạch.

Quy trình báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt. Các bác sĩ tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, sử dụng thuốc trợ tim và sốc điện. Sau những nỗ lực cấp cứu khẩn trương, tim người bệnh đập trở lại.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu oxy kéo dài khiến nhiều cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng. Bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên gia hồi sức cấp cứu, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh…

Người bệnh được áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có VA-ECMO, lọc máu liên tục và hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não.

Theo ThS.BS Lê Thị Thương, Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E, dù tim đã đập trở lại, tuần hoàn vẫn suy giảm nghiêm trọng, kèm tổn thương đa cơ quan. VA-ECMO được chỉ định khẩn cấp nhằm duy trì dòng máu và áp lực tưới máu đến các cơ quan quan trọng, qua đó hạn chế tổn thương do thiếu oxy.

Nhờ hồi sức tích cực, chức năng tim, thận dần được duy trì và cải thiện, nhu cầu thuốc vận mạch giảm. Tuy nhiên, tổn thương não và phổi do đuối nước, thiếu oxy quá nặng, không thể hồi phục.

Sau nhiều cuộc hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh đã rơi vào tình trạng chết não.

Khi được bệnh viện tư vấn về tình trạng người bệnh và khả năng hiến tạng, ngày 2/10, gia đình đưa ra quyết định đồng ý hiến tặng mô, tạng.

Theo người nhà, khi còn sống, người bệnh từng bày tỏ nguyện vọng sau khi qua đời có thể hiến một phần cơ thể để giúp những người khác có cơ hội sống. Khi sự sống của người thân không thể cứu chữa, gia đình quyết định thay anh hoàn thành tâm nguyện ấy.

Ngay sau khi xác định tình trạng chết não của bệnh nhân, công tác điều phối ghép tạng được khẩn trương triển khai. Rạng sáng 4/10, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện E tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan ở ba miền, thống nhất phương án lấy và phân bổ tạng.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngay trong sáng cùng ngày với sự phối hợp của nhiều ê-kíp chuyên môn. Trước khi bắt đầu, các bác sĩ dành một phút trang nghiêm để tri ân và tiễn biệt người đã trao tặng những phần cơ thể của mình cho người khác.

Khoảng 10h13 ngày 4/10, trái tim được lấy ra và nhanh chóng vận chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để ghép cho một bệnh nhi suy tim nặng, đang phải thở máy và hỗ trợ ECMO tại đơn vị hồi sức tim.

Lá gan được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai quả thận được vận chuyển bằng đường hàng không tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế. Hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương.

Gia đình người bệnh chia sẻ, đây cũng là tâm nguyện của người bệnh khi còn sống, với mong muốn sau khi qua đời có thể hiến một phần cơ thể để cứu giúp những người bệnh khác. Giờ đây, gia đình đã thay anh hoàn thành tâm nguyện ấy.

Sự ra đi của một người trẻ là nỗi đau không gì có thể bù đắp đối với gia đình. Nhưng từ mất mát ấy, 6 người bệnh đã có thêm cơ hội được sống, được trở về với gia đình và tiếp tục những điều còn dang dở.

Quyết định thực hiện tâm nguyện hiến tạng của người thân không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là cách gia đình viết tiếp sự sống từ một cuộc chia ly. Trong khoảnh khắc một trái tim ngừng đập, những phần cơ thể được trao tặng đã tiếp tục hành trình của sự sống, để yêu thương không dừng lại ở sự ra đi.