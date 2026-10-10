Tham vọng mới của Miza

Miza sẽ tăng đầu tư vào Miza Nghi Sơn. Ảnh: DN.

Ngày 15/10 tới đây là thời hạn Công ty CP Miza chốt danh sách cổ đông cho việc chào bán cổ phiếu tới các cổ đông hiện hữu. Dự kiến, công ty sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 300 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên 1.582 nghìn tỷ đồng.

Số tiền này được Miza sử dụng để đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, công ty con đang vận hành cơ sở sản xuất giấy và bao bì tái chế tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đầu tháng 10, nhà máy Miza Nghi Sơn đã hoàn tất lắp đặt dây chuyền 2 với công suất 120.000 tấn/năm, trong khi dây chuyền 1 có công suất 100.000 tấn/năm nhưng 7 tháng đầu năm đã vượt 10% so với công suất thiết kế.

Trước đó, Miza đã hoàn tất việc phát hành thêm 11,65 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông, với tỷ lệ 100:10 để nâng vốn điều lệ từ 1.65 tỷ đồng lên 1.282 tỷ đồng.

Kiến tạo hệ sinh thái giấy tái chế

Loạt động thái tăng vốn của Miza diễn ra trong bối cảnh công ty chính thức chuyển niêm yết sang sàn HoSE chỉ sau chưa đầy 2 năm niêm yết trên Upcom. Doanh nghiệp lộ rõ tham vọng trở thành ông lớn ngành tái chế giấy nhằm tận dụng làn sóng ngành công nghiệp tái chế được thúc đẩy bởi công cụ chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

EPR được đưa ra tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2024, với lộ trình mở rộng dần ra các nhóm sản phẩm khác nhau. Công cụ này yêu cầu doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải chịu trách nhiệm tái chế, xử lý bao bì, sản phẩm sau tiêu dùng theo một tỷ lệ nhất định.

Trong khi đó, các công ty tái chế đạt tiêu chuẩn sẽ được thuê để thực hiện nghĩa vụ tái chế và được nhận khoản tiền hỗ trợ tái chế từ Quỹ Bảo vệ môi trường, qua đó tạo doanh thu ổn định hơn.

Ngoài ra, việc các quy định về kinh tế tuần hoàn như EPR được triển khai cũng góp phần tạo động lực để doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng bao bì tái chế, tạo nguồn cung ổn định cho ngành tái chế.

Công suất tái chế đóng vai trò quyết định trong việc tận dụng cơ hội này, bởi các doanh nghiệp lớn với khối lượng sản phẩm khổng lồ sẽ tìm đến những đơn vị có khả năng đáp ứng tối đa nhu cầu tái chế, thay vì phải tìm kiếm nhiều nhà cung cấp dịch vụ tái chế nhỏ lẻ.

Đây được xem là lợi thế của Miza khi sở hữu hai nhà máy tái chế tại Nghi Sơn và tại Đông Anh. Trước khi hoàn tất lắp đặt dây chuyền 2 tại nhà máy Nghi Sơn, Miza đã đạt công suất lên đến 200.000 tấn/năm.

Thực tế cho thấy, Miza đang được hưởng lợi mạnh mẽ khi ghi nhận doanh thu tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ lên 2.370 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 75% lên 83 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026.

Tuy nhiên, tham vọng của doanh nghiệp tái chế hiếm hoi trên sàn chứng khoán này không chỉ dừng ở tái chế. Tháng 8/2026, Miza thông báo về việc doanh nghiệp được chấp thuận trở thành nhà đầu tư của dự án KCN Miza Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn.

Miza sẽ lấn sân sang bất động sản khu công nghiệp với KCN Miza Nghi Sơn. Ảnh: DN.

KCN Miza Nghi Sơn dự kiến có quy mô gần 200ha, trong đó gần 120ha diện tích dự án, tổng vốn đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng. Theo Miza, đây là động thái quan trọng để củng cố hệ sinh thái toàn diện bao gồm nguyên liệu, sản xuất, bao bì, logistics và hạ tầng công nghiệp.

Ngành giấy tái chế yêu cầu cao về nguồn nguyên liệu từ phế liệu đầu vào, logistics và đầu ra cho giấy thành phẩm. Trong khi đó, biên lợi nhuận của mảng kinh doanh này không quá cao, khó có thể chịu được chi phí logistics đắt đỏ.

KCN Miza Nghi Sơn với vị trí giao thông thuận lợi, kết nối đường bộ, đường sắt và cảng nước sâu sẽ bổ trợ mảng logistics cho doanh nghiệp. Song song với đó, Miza tập trung kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp bao gồm các đối tác trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ, qua đó tối ưu hóa năng lực tái chế giấy.

Chuẩn bị nguồn lực

Việc triển khai dự án khu công nghiệp có thể bổ sung doanh thu từ mảng cho thuê đất, bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi của Miza là tái chế giấy, trong bối cảnh bất động sản khu công nghiệp đang “nóng” theo làn sóng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Song song với đó, mảng giấy tái chế cũng của Miza cũng có nhiều thuận lợi. Đây là lĩnh vực gắn với tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường theo mô hình kinh tế tuần hoàn, qua đó đáp ứng được nhu cầu bền vững hóa chuỗi cung ứng và thực hiện báo cáo ESG của doanh nghiệp.

Phía Miza từng tự tin tuyên bố, mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm của một số quỹ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp cho biết, các đơn vị kể trên đang trong quá trình tìm hiểu và trao đổi cơ hội hợp tác, đầu tư vào công ty.

Với loạt lợi thế cũng như bước đi quyết đoán trong mảng bất động sản khu công nghiệp, Miza tự tin đặt mục tiêu đưa công suất giấy tái chế lên 1 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Tuy nhiên, hoạt động tái chế cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không xử lý tốt vấn đề môi trường và gây ô nhiễm thứ cấp. Trước khi niêm yết, Miza Nghi Sơn từng bị xử phạt hành chính hơn 550 triệu đồng, đồng thời khởi tố hình sự đối với nhân sự liên quan về việc đổ tro thải trái quy định gây ô nhiễm môi trường.

Phía Miza cho biết, trách nhiệm của vụ việc trên thuộc về cá nhân nhân sự bị khởi tố. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra phép thử quản trị cho doanh nghiệp khi những lợi thế của một doanh nghiệp tái chế hoàn toàn có thể bị “thổi bay” nếu xảy ra những sự việc tương tự.