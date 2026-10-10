Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính qua công tác kiểm tra

Năm 2026, công tác kiểm tra CCHC được tỉnh chú trọng gắn với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ. Qua kiểm tra tại các xã, sở, ngành cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những nội dung cần tiếp tục khắc phục, nhất là trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tại xã Trường Hà, qua kiểm tra của Đoàn kiểm tra CCHC và thực hiện công vụ tỉnh, những kết quả đạt được trong giải quyết TTHC cho thấy địa phương đã có nhiều cố gắng trong đổi mới phương thức phục vụ người dân. Từ ngày 15/12/2025 đến thời điểm kiểm tra, trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, xã tiếp nhận 2.262 hồ sơ, trong đó, 84 hồ sơ thực hiện trực tiếp, 1.613 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần, 565 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Có 2.249 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; 4 hồ sơ quá hạn do lỗi hệ thống; 9 hồ sơ đang giải quyết. Đáng chú ý, 100% thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC được số hóa; 1.971/1.971 hồ sơ được thực hiện thanh toán trực tuyến.

Hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số được khai thác thường xuyên; cán bộ, công chức được cấp chứng thư số chuyên dùng; Tổ chuyển đổi số cộng đồng duy trì việc hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì, văn hóa công vụ từng bước gắn với tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.

Qua kiểm tra, đoàn công tác chỉ rõ một số nội dung xã Trường Hà chưa thực hiện đầy đủ, như: công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; chưa ban hành kế hoạch thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; chưa niêm yết đầy đủ TTHC trên trang thông tin điện tử; một số nội dung liên quan đến ủy quyền và rà soát, thống kê, trình công bố danh mục, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC chưa bảo đảm tiến độ. Những vấn đề được chỉ ra không chỉ là yêu cầu khắc phục đối với từng tồn tại cụ thể, mà còn giúp địa phương nhìn nhận lại cách thức tổ chức thực hiện CCHC. Từ việc xây dựng kế hoạch đến phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả và tự kiểm tra, mỗi khâu đều cần được thực hiện thường xuyên, tránh tình trạng có kế hoạch nhưng thiếu đôn đốc, có nhiệm vụ nhưng chưa xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Chủ tịch UBND xã Trường Hà Linh Thanh Tuyền cho biết: Qua kiểm tra, xã có thêm cơ sở để rà soát lại việc tổ chức thực hiện CCHC, nhất là trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình xử lý công việc. Thời gian tới, xã sẽ cụ thể hóa các nội dung cần khắc phục thành từng nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra tiến độ và kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh. Với những nội dung cần sự hỗ trợ về chuyên môn, hạ tầng, địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành để bảo đảm công việc được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Không chỉ ở cấp xã, công tác kiểm tra còn cho thấy yêu cầu nâng cao chất lượng CCHC tại các sở, ngành. Năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai 47 nhiệm vụ CCHC, đến thời điểm kiểm tra hoàn thành 35 nhiệm vụ, đạt 74,5%. Trong giải quyết TTHC, Sở tiếp nhận 144 hồ sơ, đã giải quyết 142 hồ sơ; 141 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 99,3%; 100% hồ sơ giải quyết được số hóa kết quả. Trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Sở tiếp nhận 94 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 100%; dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 71,3%, thanh toán trực tuyến đạt 56%.

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Quảng.

Kết quả này cho thấy CCHC đã được gắn với việc xử lý công việc chuyên môn, ứng dụng công nghệ và xây dựng văn hóa công vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ CCHC của Sở mới đạt 74,5% đặt ra yêu cầu phải rà soát kỹ những nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhất là những nội dung có nguy cơ chậm tiến độ vào cuối năm.

Tại buổi kiểm tra, thay vì chỉ dừng ở việc ghi nhận kết quả, Đoàn công tác yêu cầu đơn vị làm rõ tiến độ, nguyên nhân và giải pháp đối với từng nhóm nhiệm vụ; cụ thể hóa các kiến nghị, đề xuất; đồng thời tăng cường tự kiểm tra, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị. Đoàn lưu ý việc gắn kết quả CCHC với tiến độ, chất lượng công việc và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng xử lý, cập nhật, kết thúc văn bản trên hệ thống điện tử.

Như vậy, từ cấp xã đến sở, ngành, điểm chung được đặt ra qua các cuộc kiểm tra là CCHC phải được đo bằng kết quả cụ thể, không chỉ bằng số lượng kế hoạch, văn bản hay nhiệm vụ đã triển khai. Một hồ sơ được giải quyết đúng hạn, một thủ tục được công khai đầy đủ, một quy trình được số hóa, một văn bản được xử lý kịp thời trên môi trường điện tử hay một kiến nghị của người dân được giải quyết thỏa đáng đều là những thước đo trực tiếp về hiệu quả CCHC.

Từ những cuộc kiểm tra cho thấy, kiểm tra CCHC đang dần chuyển từ cách đánh giá nặng về hồ sơ sang tiếp cận thực chất hơn: kiểm tra để phát hiện, hướng dẫn để tháo gỡ, yêu cầu khắc phục để nâng cao hiệu quả. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị chủ động tự kiểm tra, tự điều chỉnh thay vì chờ đến khi đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Lương Nguyệt cho biết: Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện CCHC, nhất là trong điều kiện bộ máy vừa được sắp xếp, nhiệm vụ phân cấp cho cơ sở tăng lên. Mục tiêu của kiểm tra là giúp đơn vị nhận diện đúng vấn đề, xác định việc cần làm ngay và có giải pháp khắc phục cụ thể. Với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến hạ tầng, phần mềm, nhân lực, đoàn kiểm tra trao đổi với các sở, ngành để cùng tháo gỡ.

Theo báo cáo đánh giá công tác CCHC 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 47/57 nhiệm vụ, đạt 82,45% kế hoạch; kiểm tra CCHC tại 7/14 cơ quan, đơn vị, đạt 50% kế hoạch. Tại cấp xã, tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn đạt 97,74%. Những kết quả này cho thấy CCHC đang có chuyển biến tích cực, song khối lượng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm vẫn còn lớn, trong đó còn những vấn đề về hồ sơ quá hạn, hạ tầng và dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, năng lực sử dụng dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người dân.

Để CCHC tiếp tục đi vào chiều sâu, sau mỗi cuộc kiểm tra, điều quan trọng nhất không phải là một báo cáo kết luận được hoàn thành, mà là những thay đổi cụ thể trong thực tế. Mỗi cơ quan, đơn vị cần coi kết quả kiểm tra là căn cứ để rà soát lại phương thức điều hành, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn; tăng cường tự kiểm tra, thường xuyên cập nhật tiến độ và chủ động khắc phục những điểm còn yếu. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần phục vụ và khả năng thích ứng với môi trường số.

Khi công tác kiểm tra thực sự trở thành một khâu của quá trình cải cách, những hạn chế được phát hiện kịp thời sẽ trở thành động lực để đổi mới cách làm. Từ đó, CCHC không chỉ dừng ở việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, mà hướng tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.