VPBank hoàn tất phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu, vốn điều lệ đạt 100.000 tỷ đồng

Có thể tăng vốn lên hơn 106.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này đã tiếp nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB).

Cụ thể, nhà băng đã phân phối thành công hơn 2,066 tỷ cổ phiếu cho 86.299 cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 26,04%.Trong đó, số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 30.702 đơn vị. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 20.660 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, lượng cổ phiếu đang lưu hành của VPBank tăng từ hơn 7,9 tỷ lên 10 tỷ đơn vị,đưa vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Qua đó trở thành một trong những nhà băng đầu tiên trong hệ thống đạt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, cùng với MB.

Đợt phát hành vừa hoàn tất là bước đầu tiên trong phương án tăng vốn gồm hai giai đoạn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VPBank thông qua.

Ở giai đoạn tiếp theo, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tương ứng giá trị tăng vốn điều lệ hơn 6.243 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, đối tượng tham gia có thể là cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu hoặc một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khác đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính.

Giá chào bán sẽ được xác định thông qua thỏa thuận với nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VPB tại thời điểm gần nhất, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý liền trước thời điểm chào bán.

Nếu thực hiện thành công cả hai giai đoạn, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt gần 106.244 tỷ đồng. Quy mô này có thể giúp ngân hàng vươn lên vị trí dẫn đầu hệ thống về vốn điều lệ, xét theo mặt bằng hiện tại.

Liên quan đến kế hoạch thu hút vốn ngoại, Reuters trước đó dẫn các nguồn tin cho biết Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đối tác chiến lược Nhật Bản của VPBank, đang thảo luận khả năng nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng từ khoảng 15% lên 20%.

SMBC đã trở thành cổ đông chiến lược của VPBank vào năm 2023 thông qua thương vụ trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Khi đó, mức giá nhà đầu tư Nhật Bản chấp nhận cao hơn khoảng 40% so với thị giá cổ phiếu VPB.

Tuy nhiên, theo Reuters, hai bên chưa đạt được thống nhất về định giá trong các cuộc thảo luận mới. SMBC cũng đang cân nhắc phương án mua thêm cổ phiếu trên thị trường thay vì tham gia phát hành riêng lẻ. Cả VPBank và SMBC đều chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Bên cạnh việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, VPBank cũng đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 5/2026 với tỷ lệ 5%, tương ứng tổng số tiền gần 3.967 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt 18.880 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cổ phiếu VPB được tự doanh mua ròng gần 230 tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPB ghi nhận sự quan tâm của dòng tiền tự doanh trong phiên giao dịch ngày 9/10.

Theo thống kê giao dịch, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng khoảng 264 tỷ đồng trên HOSE, trong đó VPB dẫn đầu với giá trị mua ròng xấp xỉ 227 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào hơn 10,4 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng giá trị khoảng 248 tỷ đồng, đồng thời bán ra gần 880.000 cổ phiếu, trị giá khoảng 21 tỷ đồng.

Động thái mua ròng diễn ra trong bối cảnh Chứng khoán VIX được công bố đang sở hữu gần 117 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng khoảng 1,17% vốn điều lệ của ngân hàng.

Ngoài VPB, các cổ phiếu HPG, VIC, FRT và MWG cũng nằm trong nhóm được tự doanh mua ròng đáng kể. Ở chiều ngược lại, FPT là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 144 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu VPB đóng cửa quanh 23.800 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 7% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân đạt khoảng 17,5 triệu cổ phiếu mỗi phiên.