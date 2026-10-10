Bàn giao 3 căn nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn

Ba căn nhà được trao cho gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Đang (Khóm 19), chị Nguyễn Thị Mộng Thu (Khóm 20) và bà Nguyễn Thị Thâm (Khóm 21), cùng thuộc phường An Xuyên. Đây là những hộ không có đất sản xuất, gặp khó khăn về nhà ở trong nhiều năm.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Hội LHPN phường vận động Quỹ Từ thiện Làng Ta tài trợ.

Đại diện Hội LHPN phường An Xuyên và Quỹ Từ thiện Làng Ta bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Mộng Thu (thứ hai từ phải sang).

Đại diện Hội LHPN phường An Xuyên và Quỹ Từ thiện Làng Ta bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Thâm.

Những Mái ấm tình thương được hoàn thành và bàn giao giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an tâm lao động, từng bước cải thiện cuộc sống.

Dịp này, Hội LHPN phường còn trao tặng quà mừng nhà mới, góp thêm niềm vui và động viên các gia đình nỗ lực vươn lên.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Đang (thứ ba từ trái sang) xúc động cảm ơn Hội LHPN phường An Xuyên và đơn vị tài trợ đã hỗ trợ gia đình có căn nhà mới.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Đang chia sẻ, gia đình rất vui mừng khi có được căn nhà mới kiên cố, ấm cúng. Sự quan tâm, hỗ trợ của Hội LHPN phường và các nhà hảo tâm tiếp thêm động lực để gia đình chị cố gắng lao động, cải thiện kinh tế.

Hội LHPN phường An Xuyên tặng 20 kg gạo cho gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Đang nhân dịp bàn giao nhà mới.

Chị Phạm Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường An Xuyên, cho biết từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở. Trong đó, Quỹ Từ thiện Làng Ta hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 căn.

Chủ tịch Hội LHPN phường An Xuyên Phạm Thị Thu Hương (bên phải) trao thư cảm ơn đại diện Quỹ Từ thiện Làng Ta đã đồng hành cùng Hội trong công tác chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Những Mái ấm tình thương không chỉ giúp hội viên phụ nữ an cư mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Hội và các nhà hảo tâm đối với hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp thêm niềm tin, tạo điều kiện để chị em vươn lên, xây dựng gia đình ổn định, hạnh phúc và lan toả tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng./.