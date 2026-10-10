Chứng khoán cuối năm còn nhiều ẩn số, chuyên gia điểm mặt các cổ phiếu giàu tiềm năng

Theo Chứng khoán Kafi, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026, dù môi trường đầu tư tiếp tục đan xen nhiều yếu tố bất định.

Rủi ro địa chính trị, chính sách thuế quan, mặt bằng lãi suất toàn cầu và áp lực tỷ giá có thể tạo ra những nhịp biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, phần lớn cú sốc trong nửa đầu năm đã được phản ánh vào thị trường, trong khi mặt bằng định giá trở nên hợp lý hơn sau giai đoạn điều chỉnh và phân hóa.

Kafi kỳ vọng động lực thị trường trong quý 4 đến từ sự cải thiện của các yếu tố nội tại, gồm tiến trình nâng hạng, giải ngân đầu tư công, các biện pháp tháo gỡ điểm nghẽn thanh khoản ngân hàng và chính sách hỗ trợ tiêu dùng. Dù vậy, cơ hội sẽ không phân bổ đồng đều mà tập trung ở những doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, triển vọng lợi nhuận rõ ràng và định giá hấp dẫn.

Ở bên ngoài, rủi ro không còn tập trung vào một sự kiện đơn lẻ mà đến từ sự cộng hưởng giữa căng thẳng địa chính trị, thuế quan và xu hướng lãi suất. Theo Kafi, dù căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt so với giai đoạn cao điểm, giá năng lượng, vận tải và bảo hiểm vẫn có nguy cơ duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, các cuộc điều tra theo Điều khoản 301 của Mỹ cùng lập trường tiền tệ thắt chặt hơn tại một số nền kinh tế tiếp tục tạo sức ép lên thương mại, tỷ giá và dòng vốn.

Nguồn: Chứng khoán Kafi

Tác động giữa các ngành vì vậy có sự khác biệt đáng kể, tùy thuộc vào khả năng kiểm soát chi phí và mức độ phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu. Hàng không, vận tải, dệt may và thủy sản có thể chịu sức ép rõ hơn. Ngược lại, dầu khí, tiện ích, bảo hiểm và những doanh nghiệp có khả năng chuyển phần chi phí tăng thêm vào giá bán có lợi thế tương đối.

Trong bối cảnh này, Kafi đề xuất duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50% danh mục, tập trung vào doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và động lực tăng trưởng rõ ràng. Tỷ trọng cổ phiếu có thể được nâng dần khi xuất hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt là khi chi phí vốn hạ nhiệt.

Nguồn: Chứng khoán Kafi

Với nhóm ngân hàng, Kafi ưu tiên các đơn vị có bộ đệm vốn tốt, chất lượng tài sản ổn định và khả năng kiểm soát biên lãi ròng (NIM). Các ngân hàng quốc doanh được đánh giá cao nhờ lợi thế về quy mô, nguồn vốn và vai trò cung ứng tín dụng cho những dự án trọng điểm.

Ở nhóm đầu tư công và vật liệu xây dựng, chiến lược tập trung vào doanh nghiệp đầu ngành, có vị thế tại các dự án lớn và khả năng kiểm soát chi phí đầu vào. Với dầu khí, Kafi chú ý các doanh nghiệp hưởng lợi từ giá năng lượng, biên lọc dầu thuận lợi và khối lượng công việc đã ký lớn.

Trong khi đó, nhóm bán lẻ được lựa chọn dựa trên khả năng mở rộng thị phần, kiểm soát tồn kho; nhóm chứng khoán ưu tiên những công ty có thị phần lớn và triển vọng hưởng lợi từ tiến trình nâng hạng.

Danh mục chiến lược của Kafi gồm VCB, CTG, MBB, PVS, BSR, HPG, BMP, MWG và SSI. Trong đó, nhóm ngân hàng được kỳ vọng hưởng lợi từ nhu cầu tín dụng và đầu tư trọng điểm; PVS, BSR gắn với triển vọng năng lượng; HPG và BMP được lựa chọn nhờ vị thế sản xuất, cơ hội từ đầu tư công và nền tảng tài chính. MWG đại diện cho nhóm tiêu dùng, còn SSI được kỳ vọng hưởng lợi từ triển vọng nâng hạng thị trường và khả năng thu hút dòng vốn.

Đối với 50% danh mục còn lại, Kafi ưu tiên các công cụ thị trường tiền tệ và tài sản sinh lãi để tận dụng mặt bằng lãi suất cao, đồng thời duy trì nguồn vốn sẵn sàng giải ngân khi cơ hội xuất hiện. Cách phân bổ này cho thấy công ty chứng khoán vẫn đặt yếu tố quản trị rủi ro lên hàng đầu, thay vì sử dụng toàn bộ nguồn vốn để đón đầu khả năng phục hồi của thị trường.

Cùng giữ quan điểm thận trọng, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã hạ dự báo vùng điểm hợp lý của VN-Index vào cuối năm 2026 xuống 1.800 điểm. Dù vậy, công ty chứng khoán này cho rằng cơ hội vẫn hiện hữu ở những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và động lực tăng trưởng riêng.

Theo KBSV, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, giá năng lượng neo cao và mặt bằng lãi suất trong nước khó hạ nhiệt rõ rệt tiếp tục tạo sức ép lên thị trường. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết vẫn là điểm sáng, với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) toàn thị trường năm 2026 được dự báo tăng 33% so với cùng kỳ.

Nguồn: KBSV

Ở nhóm bán lẻ, FPT Retail (FRT) được KBSV chú ý nhờ dư địa mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu. Sau khi phát triển mạng lưới tại các thành phố lớn, hệ thống này tiếp tục mở rộng về các địa bàn cấp 2, cấp 3. KBSV dự báo Long Châu có thể mở thêm khoảng 400-450 cửa hàng trong năm 2026, trong khi mảng tiêm chủng còn nhiều tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Với Thế Giới Di Động (MWG), động lực đến từ sự phục hồi của hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, cùng quá trình mở rộng Bách Hóa Xanh. KBSV kỳ vọng doanh nghiệp hưởng lợi từ chu kỳ thay mới thiết bị điện tử, nhu cầu tiêu dùng cải thiện và kế hoạch mở mới khoảng 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh trong năm nay.

Ở lĩnh vực bất động sản, Nhà Khang Điền (KDH) được đánh giá tích cực nhờ quỹ đất hơn 500 ha, tập trung tại TP.HCM. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quỹ đất thông qua các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A), đồng thời có khả năng hưởng lợi nếu vướng mắc pháp lý tại một số dự án lớn được tháo gỡ.

Trong nhóm ngân hàng, Techcombank (TCB) được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ tín dụng và thu nhập ngoài lãi. ACB được đánh giá cao về chất lượng tài sản, khả năng kiểm soát nợ xấu và triển vọng cải thiện NIM khi áp lực trích lập dự phòng giảm bớt.

Với Hòa Phát (HPG), triển vọng chủ yếu gắn với nhu cầu thép trong nước. KBSV cho rằng đầu tư công, sự phục hồi của xây dựng dân dụng và khả năng thép cuộn cán nóng sản xuất trong nước từng bước thay thế hàng nhập khẩu sẽ tạo thêm động lực. Biên lợi nhuận gộp cũng được kỳ vọng cải thiện nếu giá bán duy trì tích cực trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt.

Ở nhóm cảng biển, Gemadept (GMD) được chú ý nhờ triển vọng tăng công suất trong trung hạn. Cảng Nam Đình Vũ 3 đã đi vào khai thác, trong khi Gemalink 2 dự kiến bổ sung công suất từ năm 2027. KBSV kỳ vọng giá dịch vụ cảng duy trì xu hướng tích cực, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Viglacera (VGC) là lựa chọn đáng chú ý khác nhờ triển vọng phục hồi của dòng vốn FDI và quỹ đất khu công nghiệp lớn, chủ yếu tại miền Bắc. Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp tiếp tục là động lực chính, trong khi mảng vật liệu xây dựng có thể cải thiện khi thị trường bất động sản phục hồi.

Nhìn tổng thể, KBSV đánh giá định giá thị trường đã về vùng tương đối hấp dẫn. P/E của VN-Index hiện ở khoảng 13,5 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm. Nếu loại trừ ảnh hưởng đột biến từ nhóm Vingroup, P/E điều chỉnh còn khoảng 10,9 lần.

Theo KBSV, định giá thấp kết hợp với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực vẫn mở ra cơ hội đầu tư trung và dài hạn, dù triển vọng thị trường trong quý 4 được nhìn nhận thận trọng hơn.

Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô còn nhiều bất định, việc lựa chọn doanh nghiệp theo chất lượng tài chính, khả năng duy trì tăng trưởng và động lực riêng của từng ngành sẽ đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả đầu tư.