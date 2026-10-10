Đòn bẩy số hóa và những nhịp cầu an sinh bền vững của Thủ đô

Triển khai kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm, ngành Nội vụ Hà Nội cùng mạng lưới các đơn vị chuyên trách đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nổi lên như một điểm tựa vững chắc, khẳng định rõ vai trò trụ cột điều phối mạng lưới cung - cầu lao động thông qua sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phiên giao dịch trực tiếp lưu động và hệ sinh thái số hóa từ Cổng thông tin việc làm thành phố.

Đưa cơ hội việc làm về tận cơ sở

Tính đến kỳ báo cáo tháng 9-2026, bức tranh thị trường lao động Hà Nội ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Đánh giá về kết quả này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh: Năm 2026 là năm có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn phát triển mới khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng Thủ đô trong kỷ nguyên mới, cùng với việc thực thi Luật Thủ đô (sửa đổi) và triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn. Với mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động và giữ tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 160.981 lượt lao động, đạt gần 94,1% kế hoạch cả năm. Đây là minh chứng thuyết phục cho sự phục hồi năng động của thị trường lao động và hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hoạt động tư vấn tuyển dụng trực tiếp tại các Phiên giao dịch việc làm lưu động tại cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Để đạt được kết quả ấn tượng đó, chiến lược đưa sàn giao dịch việc làm về tận cơ sở, bám sát đặc thù từng địa bàn dân cư đã phát huy tác dụng rõ nét. Điển hình tại phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Thường Tín quy tụ các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc và Chương Dương, Ban tổ chức đã huy động 32 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với 1.476 chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển sinh. Thị trường nơi đây ghi nhận sự lên ngôi của nhóm lao động kỹ thuật khi chỉ tiêu tuyển dụng trình độ Trung cấp - Công nhân kỹ thuật chiếm tới 50,8% (648 chỉ tiêu), trong khi đó, mức thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên chiếm hơn 55% tổng nhu cầu.

Tiếp nối nhịp đập ấy, Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cụm Sóc Sơn với sự tham gia của 5 xã: Sóc Sơn, Trung Giã, Kim Anh, Đa Phúc, Nội Bài đã thu hút 34 doanh nghiệp uy tín, mang đến 1.488 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Khảo sát sâu trước ngày hội cho thấy phân khúc lao động phổ thông, tốt nghiệp THPT chiếm tới 57,7% chỉ tiêu tuyển dụng và nhóm tuổi trẻ dưới 30 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất với 709 vị trí việc làm, đáp ứng kịp thời nguyện vọng tìm kiếm việc làm của đông đảo thanh niên địa bàn nông nghiệp đang chuyển dịch cơ cấu.

Đặc biệt, tại khu vực đô thị trung tâm, Phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Đống Đa phối hợp giữa các phường Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tạo nên sức hút mạnh mẽ khi quy tụ 42 doanh nghiệp và mang tới 1.995 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.

Nói về quy mô và ý nghĩa của hoạt động này, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Trọng Hải cho biết: Phường Đống Đa cùng các phường lân cận là những địa bàn lõi nội đô, mật độ dân cư đông đúc, lực lượng lao động trẻ có nhu cầu việc làm vô cùng lớn. Việc phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tạo điều kiện kết nối 1.900 vị trí việc làm trực tiếp từ 42 doanh nghiệp. Chính quyền địa phương không chỉ chủ động phát trực tiếp trên nền tảng số để lan tỏa thông tin sâu rộng đến người dân, mà còn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội đưa nguồn vốn vay ưu đãi đến tay các đối tượng đặc thù như bộ đội xuất ngũ, thanh niên khởi nghiệp, người thuộc diện thu hồi đất giải phóng mặt bằng hay người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Bạn Trần Hoàng Phúc nghiên cứu thông tin tuyển dụng lao động - việc làm tại Phiên giao dịch việc làm cụm Đống Đa. Ảnh: Mai Hoa

Sự kết nối trực tiếp tại các sàn giao dịch mang lại giá trị thiết thực và củng cố niềm tin vững chắc cho thế hệ trẻ. Bạn Trần Hoàng Phúc (22 tuổi), tốt nghiệp chuyên ngành Đồ họa 3D, hiện đang tham gia lực lượng dân quân tự vệ, chia sẻ trong sự phấn khởi: “Khi đến phiên giao dịch việc làm, tôi thấy thông tin tuyển dụng được niêm yết rất công khai, ngành nghề đa dạng. Thay vì phải tự đi nộp hồ sơ, phỏng vấn rải rác nhiều nơi tốn kém thời gian, việc được tiếp xúc trực tiếp với hàng chục doanh nghiệp tại một địa điểm giúp người trẻ như tôi định hướng nghề nghiệp rõ ràng và nhanh chóng tìm được công việc đúng năng lực bản thân”.

Đột phá từ hệ sinh thái số hóa thị trường lao động

Tuy nhiên, nét đột phá làm nên sức bật mới của công tác an sinh Thủ đô không chỉ dừng ở những buổi kết nối trực tiếp, mà nằm ở hệ sinh thái số hóa hiện đại. Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội kết nối liên thông với Sàn giao dịch việc làm quốc gia đã vận hành như một “mạch máu” công nghệ thông suốt 24/7. Hệ thống cho phép chuẩn hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý vị trí tuyển dụng phù hợp, giúp doanh nghiệp và người tìm việc tương tác đa chiều một cách minh bạch, an toàn và hoàn toàn miễn phí.

Hệ thống thông tin dịch vụ việc làm đa dạng trên Cổng thông tin việc làm Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Minh chứng là đến nay, hệ thống cổng thông tin việc làm đã ghi nhận hơn hàng triệu lượt truy cập, hàng vạn tài khoản doanh nghiệp cùng người lao động đăng ký, tổ chức thành công hàng trăm phiên giao dịch trực tuyến kết nối liên tỉnh. Đồng thời, Trung tâm cũng triển khai định kỳ các biểu mẫu khảo sát trực tuyến phủ khắp hàng chục xã, phường để lắng nghe nhu cầu người lao động yếu thế, người cao tuổi và doanh nghiệp, từ đó chủ động điều tiết cung - cầu.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong kỷ nguyên số, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành khẳng định: "Trung tâm xác định chuyển đổi số là chìa khóa then chốt để nâng tầm chất lượng dịch vụ công. Việc tích hợp hệ sinh thái trực tuyến song hành cùng các phiên giao dịch trực tiếp lưu động không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, giảm tối đa chi phí tìm kiếm cho người lao động và doanh nghiệp, mà còn hình thành cơ sở dữ liệu thị trường việc làm chuẩn hóa, chính xác. Đây là nền tảng để Trung tâm theo dõi sát sao vòng đời ứng viên, hỗ trợ tư vấn chuyên sâu và kịp thời đưa ra các dự báo biến động việc làm, bảo đảm không một người lao động nào bị bỏ lại phía sau".

Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền cơ sở, ngành Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tạo nên một chu trình khép kín, nhân văn và hiện đại trong công tác giải quyết việc làm. Những con số ấn tượng tại Thường Tín, Đống Đa, Sóc Sơn cùng hàng triệu lượt tương tác trên Cổng thông tin việc làm thành phố là minh chứng rõ nét cho một Thủ đô chuyển mình mạnh mẽ, nơi công nghệ số trở thành cánh tay nối dài bảo đảm an sinh xã hội vững chắc, dựng xây tương lai thịnh vượng cho người dân.