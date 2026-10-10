BVBank chào bán 30 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Ảnh minh họa: BVB

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã: BVB) vừa thông báo chào bán 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 12 - 23/10/2026.

Đối tượng tham gia là cán bộ, nhân viên của ngân hàng và các công ty con theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Nếu phân phối hết, BVBank dự kiến thu về 300 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay.

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền, nếu người lao động không thực hiện hết quyền mua, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho người lao động khác trong danh sách ESOP ban đầu. Giá phân phối không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời phải tuân thủ quy định pháp luật và phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Nếu hết thời gian chào bán theo quy định mà vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối, HĐQT sẽ hủy phần còn lại và điều chỉnh tổng số lượng chào bán theo số cổ phiếu thực tế đã phân phối.

Cùng với ESOP, BVBank đang chào bán 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ chào bán là 2:1, tức cổ đông sở hữu hai cổ phần được mua một cổ phần mới, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Quyền mua không được chuyển nhượng, còn cổ phiếu phát hành trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngân hàng dự kiến thu về 3.204,1 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay.

Danh sách cổ đông thực hiện quyền đã được chốt ngày 24/9/2026. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 29/9 đến 19/10/2026.

Nếu hoàn tất cả đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP, vốn điều lệ BVBank dự kiến tăng từ 6.408 tỷ đồng lên 9.912 tỷ đồng.

Trước đó, tại Văn bản số 6009/NHNN-QLGS ngày 8/7/2026, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng thông qua hai hình thức này.

Bên cạnh huy động vốn qua cổ phiếu, cuối tháng 9/2026, BVBank công bố Quyết định số 120/26/BVBank/NQ-HĐQT về việc không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 giai đoạn 2024 - 2025.

Ngân hàng cho biết nguyên nhân là đã quá thời hạn phân phối trái phiếu, do đợt chào bán gần nhất đã quá 12 tháng tính đến thời điểm công bố.

Thay thế kế hoạch này, BVBank ban hành Quyết định số 121/26/BVBank/NQ-HĐQT, thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026.

Theo phương án mới, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 13 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 1.300 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tiếp tục được sử dụng để bổ sung vốn cho vay.

Trái phiếu có kỳ hạn bảy năm, áp dụng lãi suất thả nổi và trả lãi định kỳ hằng năm. Thời gian chào bán dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Khối lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá; đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch 9/10, cổ phiếu BVB đóng cửa ở mức 10.450 đồng/cp, giảm 50 đồng, tương đương 0,48% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt 1,47 triệu cổ phiếu, tăng 21,8%; giá trị giao dịch đạt 15,29 tỷ đồng, tăng 19,2% so với phiên trước.