'Đối thủ của pickleball' đối mặt nguy cơ thoái trào ở Anh

Tháng 8, Simon Wood ra mắt cơ sở padel đầu tiên tại Birmingham (Anh), với 4 sân nằm dưới những mái vòm đường sắt thời Victoria. Với số vốn 700.000 bảng Anh (945.000 USD, khoảng 24 tỷ đồng), Neighbourhood Padel của Wood lên kế hoạch mở rộng, bao gồm hệ thống 8 sân tại Manchester.

Ý tưởng này không còn mới mẻ trên thị trường Anh. Hàng trăm sân padel mọc lên khi các doanh nghiệp chạy đua khai thác sức hút của môn thể thao dùng vợt. Dòng vốn đổ vào ngành đến từ nhà đầu tư cá nhân, tập đoàn lớn, văn phòng quản lý tài sản gia đình và người nổi tiếng. Rapper Stormzy góp vốn vào Padel Social Club tại London, trong khi cựu tay vợt Andy Murray đầu tư vào Game4Padel.

Theo tính toán của Bloomberg dựa trên thông báo công khai và phản hồi từ doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã rót ít nhất 300 triệu USD (khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng) vào những công ty padel tại Anh trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng nhanh đi kèm những dấu hiệu cảnh báo. Nguồn cung tiếp tục tăng khiến ngành đối mặt nguy cơ dư thừa và phá sản.

Neighbourhood Padel là một trung tâm padel mới với 4 sân chơi nằm dưới những mái vòm kiểu Victoria ở Birmingham. Ảnh: Ayesha Kazim/Bloomberg.

Cuộc đua mở sân và nguy cơ dư cung

Những rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện. Social Sports Society, một trong những đơn vị vận hành padel lớn tại Anh với 5 cơ sở, mất khả năng thanh toán. Nhà sáng lập Jesper Konstantinov cho rằng đối tác tài chính Mindspring Padel ngăn công ty huy động thêm vốn. Mindspring phủ nhận, cho biết từng cân nhắc đầu tư nhưng kết luận đây không phải cơ hội tốt.

Padel XO, doanh nghiệp do cựu tuyển thủ rugby Scotland Max Evans sáng lập, cũng bước vào quá trình thanh lý trong năm nay. Evans cho biết sự sụp đổ của công ty có câu chuyện phức tạp nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Padel ra đời tại Mexico năm 1969, sau đó phổ biến tại Tây Ban Nha và Argentina. Tại Anh, padel chỉ chính thức được công nhận là một bộ môn thuộc tennis vào năm 2020, sau đó nhanh chóng thu hút người chơi và nhà đầu tư.

Theo Hiệp hội Quần vợt Anh (LTA), tính đến tháng 5, nước này có 1.825 sân tại 551 địa điểm, tăng mạnh so với chỉ 69 sân hồi 6 năm trước. Các sân tập trung nhiều ở khu vực đô thị và miền đông nam nước Anh. Khoảng 559 hồ sơ xin phép quy hoạch đang được triển khai, cho thấy tốc độ mở rộng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Michael Gradon, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Game4Padel, nhận định thị trường hiện có nhiều đơn vị vận hành. Trong đó, nhiều doanh nghiệp tham gia cuộc đua quá muộn.

Theo công ty tư vấn tái cấu trúc BTG Consulting, số doanh nghiệp mới đăng ký tại Anh có từ “padel” trong tên tăng từ 7 trong nửa đầu năm 2020 lên 468 trong cùng kỳ năm nay.

James Middleton, giám đốc đầu tư tại Middleton Enterprises, đơn vị đã rót 1,25 triệu bảng (khoảng 42,7 tỷ đồng) vào Smash Padel, doanh nghiệp vận hành 6 cơ sở, cảnh báo sự cạnh tranh có thể khiến chi phí quản lý lao dốc, gây sức ép lên khả năng sinh lời.

Một sân padel thường tốn khoảng 40.000 bảng (khoảng 1,3 tỷ đồng) để xây dựng. Chi phí có thể tăng gấp đôi nếu lắp mái che, chưa kể hệ thống chiếu sáng, điều hòa hoặc sưởi ấm. Trong khi đó, giá thuê sân trung bình tại Anh là khoảng 30 bảng/giờ (khoảng 1 triệu đồng), còn ở London có thể lên tới 100 bảng (khoảng 3,4 triệu đồng). Mức giá cao cũng khiến padel bị chỉ trích là môn thể thao dành cho giới thượng lưu.

Ngay cả khi giá thuê cao, nhiều cơ sở vẫn khó trang trải chi phí. Thách thức là thu hút khách vào những khung giờ ngoài buổi tối và cuối tuần. Julie Palmer, đối tác điều hành tại BTG, cho biết các cơ sở squash ở Anh từng đối mặt vấn đề tương tự.

Stephanie McCaffrey, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Racketeer, gợi ý phương án đưa các dịch vụ khác vào hệ thống sân padel. Ảnh: Ayesha Kazim/Bloomberg.

Kết hợp dịch vụ để tồn tại

Để bù khoản tiền thuê mặt bằng 100.000 bảng (khoảng 3,4 tỷ đồng) mỗi năm tại Birmingham, Wood mở rộng dịch vụ ăn uống, bổ sung phòng xông hơi, bể ngâm lạnh, khu tập yoga và pilates, đồng thời tổ chức sự kiện có DJ. Mục tiêu là khuyến khích khách đăng ký thành viên, dành nhiều thời gian và chi tiêu lớn hơn tại cơ sở.

Racketeer, địa điểm mở cửa ở phía Tây London hồi tháng 1, cũng kết hợp 13 sân trong nhà với phòng xông hơi, bể ngâm lạnh, buồng oxy áp suất, phòng gym, lò nướng pizza, quầy bar và khu rang cà phê.

Stephanie McCaffrey, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Racketeer, cho biết các sân có thể hoàn vốn chỉ sau vài tháng nếu kết hợp với dịch vụ bổ sung. Cơ sở này thu phí thuê sân tối đa 80 bảng/giờ (2,7 triệu đồng) và phí thành viên 650 bảng/năm (khoảng 22,2 triệu đồng). Gần 1/4 doanh thu đến từ sự kiện và cà phê.

Các doanh nghiệp lớn cũng tiếp tục đầu tư. David Lloyd Leisure là chuỗi câu lạc bộ thể hình vận hành gần 300 sân và nhà khai thác padel lớn nhất Anh. Đơn vị này dự kiến rót 111 triệu bảng (3,7 nghìn tỷ đồng) vào môn thể thao trên, bao gồm việc bổ sung 46 sân trong năm nay.

Racketeer lắp đặt phòng xông hơi, bể ngâm nước lạnh và buồng oxy áp suất cao ngay cạnh 13 sân trong nhà. Ảnh: Ayesha Kazim/Bloomberg.

Slazenger Padel Clubs, được hậu thuẫn bởi Frasers Group của tỷ phú Mike Ashley, đang tìm cách đa dạng hóa địa điểm hoạt động, bao gồm việc xây sân tại các phòng gym Everlast. Đại diện doanh nghiệp cảnh báo rằng những đơn vị không thích nghi với thị trường có thể bị mua lại hoặc phải đóng cửa.

“Tôi ý thức rõ rằng padel sẽ không còn thời thượng như hiện nay”, Sebastian Gordon, nhà sáng lập Rocket Padel, nói.

Gordon từng chứng kiến các câu lạc bộ tại Thụy Điển của mình phá sản khi thị trường suy thoái. Trong đại dịch, làn sóng mở rộng tại quốc gia này khiến số sân vượt quá nhu cầu thực tế. Gần 90 doanh nghiệp liên quan đến padel nộp đơn phá sản trong năm 2023. Tại Chile, hơn 80 câu lạc bộ cũng đóng cửa vào năm 2024 sau giai đoạn mở rộng nhanh, theo báo địa phương The Clinic.

Rocket Padel hiện có 4 câu lạc bộ với 35 sân tại Anh và dự định mở thêm 25 sân trong năm tới. Tuy nhiên, Gordon cho biết đã rút kinh nghiệm, không còn quyết định chỉ dựa trên cảm tính và đang chuẩn bị cho khả năng thị trường thu hẹp.

Trong khi đó, LTA phối hợp với chính quyền địa phương xác định trước các vị trí có thể xây sân để hỗ trợ quá trình xin phép quy hoạch. Hiệp hội cũng khuyến khích chính quyền địa phương tham gia xây dựng sân, nhằm kiểm soát tính bền vững và giá thuê.

Theo ước tính của LTA, Anh có thể tiếp nhận 4.500 sân padel trước khi thị trường bão hòa. Khi nguồn cung tăng, giá thuê sân có khả năng giảm. Tom Murray, người phụ trách padel tại LTA, cho rằng quy trình quy hoạch chậm tại Anh có thể trở thành lợi thế, giúp thị trường phát triển bền vững hơn so với Thụy Điển.

Với những doanh nghiệp đang mở rộng, bài toán không còn chỉ là tận dụng sức hút của padel, mà còn phải chuẩn bị cho thời điểm môn thể thao này không còn quá phổ biến, dẫn đến mức độ cạnh tranh trở nên khốc liệt.

Neighbourhood Padel mở rộng các dịch vụ ăn uống để khuyến khích người chơi đăng ký thành viên. Ảnh: Ayesha Kazim/Bloomberg