Sau chuỗi trận không thể “tệ hại” hơn, Man United không còn lựa chọn nào khác là phải sa thải Michael Carrick. Điều quan trọng nhất là BLĐ Man United không còn niềm tin rằng Carrick có thể điều chỉnh được những nhân sự quan trọng trong phòng thay đồ để tạo nên sự thay đổi. Xem Man United thi đấu trong thời điểm này, ai cũng có thể nhận thấy sự tuột dốc không phanh của "Quỷ đỏ" đến từ đâu. Sau khi trảm Michael Carrick, Man United đã trao cơ hội cho Mauricio Pochettino, bởi đây là 1 trong các ứng cử viên được Sir Alex tiến cử cho Man United nhằm cứu vãn con tàu sắp đắm.

Và sau thời gian dài chờ đợi, Pochettino - chiến lược gia người Argentina với nhiệt huyết và khát khao thể hiện tài năng ở môi trường bóng đá đỉnh cao, đã không ngần ngại từ bỏ ghế nóng ở đội tuyển Mỹ để đương đầu thử thách lớn tại Old Trafford. Rất thú vị khi trận ra mắt của Pochettino với Man United lại là trận derby nóng bỏng nhất của nước Anh, đó là màn so tài với đội bóng thành phố Cảng - Liverpool. Đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để nhà cầm quân người Argentina khẳng định giá trị của mình trước sự kỳ vọng của những người yêu mến "Quỷ đỏ". Kết quả tốt trong chuyến viếng thăm Anfield chắc chắn sẽ tiếp động lực lớn cho ông trong hành trình khó khăn mà Pochettino phải đối diện. Tuy nhiên đời không như là mơ, màn ra mắt của Pochettino đã thực sự là một cơn ác mộng, khi “Quỷ đỏ” nhận thất bại cực đậm trước chủ nhà Liverpool tại Anfield.

Cơn ác mộng của Man United bắt đầu ở phút thứ 8, khi Leny Yoro phạm lỗi để ngăn cản Alexander Isak và nhận ngay thẻ đỏ. Thi đấu thiếu người, “Quỷ đỏ” hoàn toàn chịu trận trước sức ép của đội chủ sân Anfiel. Ngay trong hiệp 1, Liverpool đã có 2 bàn thắng. Bàn thứ nhất đến từ ngay cú đá phạt với lỗi của Leny Yoro, khi Szoboszlai đã tung cú sút chìm hiểm hóc mở tỉ số cho Liverpool. Chỉ 3 phút sau, “Lữ đoàn đỏ” tiếp tục có bàn thắng gia tăng cách biệt, bằng cú dứt điểm kỹ thuật của Florian Wirtz. Bước sang hiệp 2, với lợi thế hơn người và dẫn tới 2 bàn, Liverpool thoải mái phô diễn. Và không quá khó để “Lữ đoàn đỏ” có thêm 2 bàn thắng do công của Rio Ngumoha (phút 66) và tài năng trẻ Victor Munoz (phút 82). 4-0 nghiêng về Liverpool là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng của “Lữ đoàn đỏ” đã nhấn chìm Man United dưới khu vực cầm đèn đỏ.