Highlights Liverpool 4-0 Manchester United Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.

Tiếp quản MU khi đội bóng đứng thứ hai từ dưới lên tại Premier League, Pochettino phải đối mặt với áp lực rất lớn ngay trong trận đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì sử dụng Martinez ở vị trí trung vệ sở trường, nhà cầm quân 54 tuổi lại kéo cầu thủ này sang cánh trái để đối đầu Bradley Barcola bên phía Liverpool.

Điều chỉnh bất ngờ này chỉ tồn tại trong khoảng 7 phút. Đến phút thứ 8, Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak khi tiền đạo của Liverpool có cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Việc mất một trung vệ buộc Pochettino phải lập tức thay đổi cấu trúc phòng ngự. Martinez được kéo trở lại vị trí trung vệ, chơi bên cạnh Matthijs de Ligt, trong khi Patrick Dorgu đảm nhận nhiệm vụ trấn giữ hành lang trái.

Thử nghiệm của Pochettino với Martinez chưa phát huy tác dụng. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, MU không thể đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà. Dominik Szoboszlai thực hiện thành công quả đá phạt trực tiếp, mở tỷ số cho Liverpool. Chỉ ba phút sau, Florian Wirtz tiếp tục trừng phạt hàng phòng ngự đội khách bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Nhận thấy hệ thống phòng ngự vẫn gặp nhiều vấn đề, Pochettino quyết định thực hiện thêm một sự thay đổi ở phút 22. Ông rút Bryan Mbeumo khỏi sân để đưa Harry Maguire vào sân, chấp nhận hy sinh một cầu thủ tấn công nhằm tăng cường khả năng phòng ngự.

Từ thời điểm đó, MU chuyển sang sử dụng sơ đồ ba trung vệ với Maguire, De Ligt và Martinez án ngữ trước khung thành. Dorgu tiếp tục đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái, trong khi Diogo Dalot hoạt động ở cánh đối diện.

Dù những điều chỉnh của Pochettino giúp MU ổn định lại cấu trúc đội hình, thất bại vẫn là điều khó tránh khỏi. Với lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu, Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 4-0. Màn ra mắt đáng quên này đặt ra nhiều câu hỏi về cách bố trí nhân sự cũng như khả năng tổ chức phòng ngự của Pochettino tại Old Trafford.