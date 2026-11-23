Berrada và Wilcox có mặt tại Anfield trong trận ra mắt của Pochettino.

Bốn ngày sau khi đón Mauricio Pochettino ở Carrington, Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox có mặt tại Anfield xem ông ra mắt. Phút 22 trận gặp Liverpool ở vòng 11 Premier League tối 22/11, HLV người Argentina rút Bryan Mbeumo để đưa Harry Maguire vào sân. Leny Yoro đã bị đuổi, MU bị dẫn hai bàn và Pochettino phải hy sinh một tiền đạo để giữ cho hàng thủ đứng vững.

Pochettino chỉ có vài buổi tập để chọn đội hình. Berrada và Wilcox có cả 10 vòng đấu mùa này và cả những trận trước đó để đánh giá những hậu vệ trong tay ông. MU thủng lưới ở cả 10 trận trước khi gặp Liverpool, lần đầu tiên kể từ mùa 1986/87. Việc bổ nhiệm một HLV từng xây dựng hàng thủ hay bậc nhất nước Anh là bước đi có cơ sở. Song, nếu hai lãnh đạo MU tin đội bóng đã có đủ hậu vệ giỏi, còn phần việc của Pochettino chỉ là sắp xếp họ cho đúng chỗ, Anfield cho họ lý do để nghĩ lại.

Wilcox phải xác định MU cần Yoro ở vai trò nào

Trong các quyết định nhân sự chờ Wilcox, khó nhất là trường hợp của Yoro. Ở tuổi 21, anh có tốc độ để bảo vệ khoảng trống sau lưng hàng thủ và đủ tự tin để cầm bóng. Theo nhà báo Simon Stone của BBC, ban huấn luyện dưới thời Michael Carrick đánh giá rất cao những phẩm chất ấy.

Yoro cũng từng được điều sang cánh phải khi Diogo Dalot hoặc Noussair Mazraoui phải sang trái. Sự linh hoạt của cầu thủ người Pháp giúp MU lấp chỗ trống trước mắt, nhưng lại khiến CLB chậm trả lời một câu hỏi dài hạn: họ định xây hàng thủ quanh cầu thủ người Pháp hay vẫn đang tìm người dìu dắt anh?

Hai lựa chọn ấy dẫn đến hai cách tuyển người khác nhau. Nếu xem Yoro là trụ cột, Wilcox cần tìm người đá cặp phù hợp và để anh tích lũy kinh nghiệm ở trung tâm.

Nếu Yoro vẫn cần thời gian, MU phải có một trung vệ đủ tin cậy để Pochettino cho anh ngồi dự bị khi phong độ sa sút. Giữ Yoro trong đội hình chính vì tin vào tiềm năng của anh là một chuyện. Buộc HLV dùng anh vì các phương án còn lại cũng thiếu ổn định lại là chuyện khác.

MU bước vào thời Pochettino sau 10 vòng liên tiếp thủng lưới ở Premier League.

Những vòng trước cho Wilcox đủ dữ kiện để đánh giá. Cú trượt chân trước Bournemouth có thể xem là tai nạn. Hai pha đánh đầu thiếu chính xác trước Aston Villa đáng lưu tâm hơn, bởi Yoro đều chạm bóng trước mà MU vẫn phải đối mặt với cú dứt điểm ngay sau đó.

Tại Anfield, Yoro nhận thẻ đỏ khi đuổi theo Alexander Isak, chỉ 40 ngày sau lần bị truất quyền thi đấu vì ngăn Jonathan David thoát xuống ở Champions League. Yoro có khả năng bắt kịp tiền đạo. Điều anh còn thiếu là sự bình tĩnh để biết lúc nào nên tiếp tục áp sát và lúc nào có thể tranh bóng.

Wilcox cũng phải đánh giá những người chơi bên cạnh Yoro. Matthijs de Ligt có trận đá chính đầu tiên ở Premier League sau một năm và chính anh phán đoán chậm ở đường chuyền khiến Yoro phải đuổi theo Isak. Maguire ngồi dự bị rồi được gọi vào khi MU cần thêm người trong vùng cấm.

Maguire và De Ligt đều có kinh nghiệm. Điều Pochettino cần biết là ai có thể chơi đều qua nhiều vòng, chỉ huy hàng thủ và giúp một đồng đội trẻ bớt phải sửa sai. Nếu đội hình hiện tại thiếu người đáp ứng được cả ba yêu cầu, Wilcox đã có ưu tiên rõ ràng cho kỳ chuyển nhượng.

Berrada chọn Pochettino, giờ phải giúp ông chọn người

Lý do thuyết phục nhất để Berrada tin Pochettino có thể sửa hàng thủ nằm ở Tottenham. Mùa 2015/16, Jan Vertonghen và Toby Alderweireld đá cặp suốt 23 vòng đầu Premier League. Trong 21 trận, Eric Dier chơi ngay phía trước họ. Khi một trung vệ dạt ra cánh bọc lót, Dier lùi xuống giữ khoảng trống ở giữa. Mùa kế tiếp, Tottenham chỉ thủng lưới 26 bàn sau 38 trận.

Tại Chelsea mùa 2023/24, đội bóng của Pochettino lại thủng lưới 63 bàn ở Premier League. Đó là điều Berrada và Wilcox cần cân nhắc.

Pochettino có kinh nghiệm tổ chức hàng thủ, nhưng ông vẫn cần hai trung vệ đủ tin cậy để đá chính hàng tuần và một tiền vệ biết hỗ trợ họ. Nếu MU còn thiếu người ở những vị trí ấy, ban lãnh đạo phải cùng ông tìm phương án bổ sung.

Hàng thủ MU đang sa sút nghiêm trọng.

Với Berrada, hệ quả rất cụ thể. Nếu Pochettino và Wilcox kết luận MU cần một trung vệ mới để tổ chức hàng thủ, ông phải quyết định có dành ưu tiên tuyển dụng cho vị trí ấy hay tiếp tục đặt niềm tin vào nhóm hiện tại.

Nếu chọn phương án thứ hai, ban lãnh đạo cũng phải chấp nhận việc Pochettino cho Yoro, De Ligt hoặc bất kỳ hậu vệ nào ngồi dự bị để tìm ra cặp đá chính. Trao quyền cho HLV chỉ có ý nghĩa khi ông được phép thay cả những cầu thủ mà CLB từng kỳ vọng.

Nhìn từ khán đài Anfield, Berrada và Wilcox có thể tiếc vì Pochettino chưa kịp cho thấy MU sẽ chơi thế nào với 11 người. Nhưng 22 phút đầu vẫn cho họ thấy một điều đáng giá: khi hàng thủ trục trặc, ngay cả lựa chọn giữ Mbeumo trên sân cũng tuột khỏi tay HLV.

Pochettino sẽ chịu trách nhiệm về cách ông dùng cầu thủ. Còn việc mùa tới ông có những ai để chọn thuộc về cả hai người ngồi trên khán đài.