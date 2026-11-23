HLV Cristiano Roland cho biết, Ban huấn luyện tổ chức họp kỹ thuật để phân tích trận đấu với U17 Bỉ, đồng thời rút kinh nghiệm từ những bàn thua cùng U17 Việt Nam. Theo ông, đây là những bài học quan trọng đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ, giúp các em hoàn thiện bản thân và vận dụng tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo.

“Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam cố gắng chơi tốt nhất có thể”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

HLV Cristiano Roland chia sẻ thẳng thắn về U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Về trận đấu kiên cường với U17 Bỉ, thuyền trưởng U17 Bỉ nhấn mạnh: “Đó là trận đấu đáng tự hào dù các em không giành được điểm số. Toàn đội thể hiện sự quả cảm nhưng như vậy là chưa đủ”.

HLV Cristiano Roland cũng cho rằng tầm quan trọng của việc giữ đôi chân trên mặt đất sau những lời khen dành cho hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. Theo ông, sự khiêm tốn và tỉnh táo là những yếu tố cần thiết để U17 Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo với quyết tâm cao nhất.

“Mục tiêu của chúng tôi những trận tiếp theo vẫn là điểm số. Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này”, HLV Cristiano Roland nói.

U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11, lúc 18h30 tại Doha, Qatar.