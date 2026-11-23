* Xây cầu Nhơn Trạch 2 nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án Thành phần 1A, Dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Thành phần 1A được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng thêm cầu Nhơn Trạch 2. Ảnh: Phạm Tùng

Theo quyết định, Dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 được điều chỉnh quy mô từ đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h thành đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Đồng thời, đầu tư bổ sung đơn nguyên thứ 2 cầu Nhơn Trạch (cầu Nhơn Trạch 2), đường đầu cầu và các hạng mục phục vụ khai thác. Tổng chiều dài phạm vi bổ sung cầu và đường đầu cầu là gần 3,5km, trong đó, cầu chính dài hơn 2 ngàn mét. Cầu Nhơn Trạch 2 được đầu tư bên cạnh cầu Nhơn Trạch hiện hữu, khoảng cách giữa 1 cầu từ 2-6m, bề rộng cầu 19,75m. Phần đường đầu cầu kết nối với nền, mặt đường giai đoạn 1, đường song hành. Mỗi đơn nguyên cầu bố trí một chiều xe chạy cho 2 làn cao tốc (có làn dừng khẩn cấp) và 2 làn hỗn hợp.

Dự án cũng sẽ đầu tư bổ sung hệ thống truyền dẫn cùng các thiết bị công nghệ, bao gồm: hệ thống camera giám sát, hệ thống phát hiện xe, hệ thống biển báo thông tin điện tử, mạng truyền cáp quang... bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên toàn tuyến Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Với phương án đầu tư bổ sung các hạng mục, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ gần 7 ngàn tỷ đồng lên 7,9 ngàn tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án cũng được điều chỉnh đến năm 2030. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư dự án.

*Đồng Nai tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026

Ngày 22-11, tại phường Chơn Thành, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026 nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai.

Đoàn viên, người lao động tham gia các nội dung thi tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hòa

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thể dục, thể thao như: chạy việt dã, thi kéo co, nhảy bao bố... Các nội dung thi đấu tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau giờ làm việc.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Đức Thắng cho biết, hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, LĐLĐ thành phố đã triển khai kế hoạch đến các Công đoàn cơ sở, khuyến khích tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Các hoạt động nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo công nhân, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó.

Tiếp nối các hoạt động đó, Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người lao động giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; qua đó củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đời sống công nhân và môi trường lao động công nghiệp.

*Khai mạc môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi của chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Sáng 22-11, tại Tượng đài chiến thắng Phước Long (phường Phước Long, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra lễ khai mạc môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi, thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các vận động viên nam tranh tài ở cự ly thi đấu 7,7km. Ảnh: An Nhơn

Giải năm nay có sự tham gia của 35 vận động viên (21 nam, 14 nữ) thuộc 9 đoàn thể thao: Quân đội nhân dân, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Lai Châu và thành phố Đồng Nai. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ, với cự ly thi đấu 7,7km đối với nam và 5,4km đối với nữ. Đích đến của các nội dung là đỉnh núi Bà Rá.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi nhấn mạnh: Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao quy mô lớn, được tổ chức 4 năm một lần, nhằm đánh giá sự phát triển của thể thao thành tích cao cả nước; đồng thời tạo cơ hội để các địa phương, đơn vị giao lưu, học hỏi, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

*3 đội thi đến từ phường Trấn Biên đoạt giải nhất Cuộc thi Robotics lần II năm 2026 (cụm 2)

Ngày 22-11, tại Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai, Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Cuộc thi Robotics và Ngày hội STEM lần thứ II năm 2026 (cụm 2).

Các đội thực hiện phần dự thi. Ảnh: Nga Sơn

Năm nay, cuộc thi thu hút 216 đội thi tham gia tranh tài ở 3 bảng: Bảng A - khối tiểu học (137 đội), Bảng B - khối THCS (69 đội) và Bảng C - khối THPT và tương đương (10 đội). Bên cạnh cuộc thi Robotics, Ngày hội STEM còn có gần 40 sản phẩm, mô hình sáng tạo được giới thiệu và trưng bày, mang đến không gian giao lưu, học hỏi và trải nghiệm khoa học công nghệ phong phú cho các em học sinh.

Sau khai mạc, các đội thi đã tham gia tranh tài, điều khiển robot thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, các đội thi ở bảng A điều khiển robot vận chuyển khối năng lượng về khu đích theo yêu cầu của sa bàn; các đội ở bảng B điều khiển robot vận chuyển lõi năng lượng từ khu lưới điện về khu đích; các đội bảng C điều khiển robot sử dụng khối giải pháp làm đổ các khối năng lượng.

Kết quả, giải nhất bảng A thuộc về đội thi đến từ Trường tiểu học An Hảo (phường Trấn Biên); giải nhất bảng B thuộc về đội thi đến từ Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên) và giải nhất bảng C thuộc về Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên). Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao các giải nhì, ba, tư cho các đội thi.

*Hơn 200 tay đua nhí tranh tài Giải Đua xe thăng bằng lứa tuổi nhi đồng thành phố Đồng Nai năm 2026

Sáng 22-11, tại Công viên Quảng trường thành phố Đồng Nai (phường Tân Triều), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức khai mạc Giải Đua xe thăng bằng lứa tuổi nhi đồng chào mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Các tay đua nhí tranh tài tại Giải Đua xe thăng bằng lứa tuổi nhi đồng thành phố Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Không chỉ là sự kiện trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố, giải đua còn là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em nhi đồng trong và ngoài thành phố; qua đó mong muốn khuyến khích các bé vận động và rèn luyện thể chất ngay từ nhỏ, tạo tiền đề cho một nền tảng sức khỏe và lối sống tích cực sau này.

Giải đua xe thăng bằng lứa tuổi nhi đồng thành phố Đồng Nai 2026 thu hút sự tham gia tranh tài của 222 tay đua nhí đến từ các đơn vị trong và ngoài thành phố. Các tay đua nhí tranh tài ở 10 nội dung theo các nhóm tuổi: nhóm 2024, nhóm 2023 small, nhóm 2023 big, nhóm 2022 small, nhóm 2022 big, nhóm 2021 small, nhóm 2021 big và nhóm open.

Giải kết thúc sau 1 ngày tranh tài, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và giấy chứng nhận cho các tay đua nhí đạt thứ hạng cao ở những nội dung thi đấu của giải.

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