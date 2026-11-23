Highlights Liverpool 4-0 Manchester United Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.

Đội bóng của tân HLV Mauricio Pochettino sớm rơi vào bất lợi khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 8. Dominik Szoboszlai tận dụng quả đá phạt sau đó để mở tỷ số, trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt khi trận đấu mới bước sang phút 13.

Sang hiệp hai, Rio Ngumoha và Victor Munoz lần lượt lập công, khép lại chiến thắng 4-0 cho Liverpool. Kết quả này khiến MU tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, vị trí sẽ khiến "Quỷ đỏ" phải thi đấu tại Championship mùa tới.

Phát biểu trên Viaplay, thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel thừa nhận ông không còn đặt ra những kỳ vọng quá cao cho đội bóng cũ: "Thực tế đi, liệu MU có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10 hoặc 12 không? Như vậy cũng đã ổn rồi. Tôi biết nói điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng chúng ta đang nằm trong nhóm xuống hạng".

MU chịu áp lực lớn. Ảnh: Reuters.

Khoảng cách giữa MU và đội đầu bảng Arsenal hiện đã lên tới 20 điểm. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn còn 27 vòng tại Premier League để nỗ lực tránh nguy cơ xuống hạng. Schmeichel nói thêm: "Đội bóng này trông giống như một tập thể sẽ rớt hạng. Vì vậy, mục tiêu lúc này của họ phải là tránh rớt hạng".

Đáng chú ý, chính Pochettino cũng không né tránh thực trạng đáng lo ngại này. Khi được hỏi về cuộc chiến trụ hạng, ông trả lời: "Đó là thực tế của chúng tôi lúc này, đúng không? Chúng tôi đang ở đó. MU cần phải giành chiến thắng".

Sau thất bại, "Quỷ đỏ" không có nhiều thời gian để sửa chữa sai lầm. Họ sẽ hành quân đến Lisbon để đối đầu Sporting tại Champions League vào ngày 26/11, trước khi trở về sân nhà tiếp đón Brentford vào ngày 28/11.

Với vị trí thứ 19 cùng áp lực ngày càng lớn, Pochettino cần nhanh chóng tìm ra lời giải nếu không muốn mùa giải của MU biến thành cuộc chiến sinh tồn tại Premier League.