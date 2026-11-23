Gã khổng lồ xứ Catalan có khởi đầu ác mộng ngay trên sân Camp Nou khi để Villarreal dẫn 2-0 chỉ sau 7 phút. Tiền đạo Tajon Buchanan tận dụng đường chuyền hỏng của Fermin Lopez để mở tỷ số, trước khi Tani Oluwaseyi nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán.

Cách biệt 2 bàn được giữ nguyên sau giờ nghỉ khi tiền đạo Lamine Yamal bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền với pha sút trúng cột dọc ở phút 23.

Tưởng chừng sẽ phải nhận thất bại ngay trên sân nhà, thầy trò HLV Hansi Flick lại vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Chỉ trong 10 phút, Barcelona ghi liên tiếp 3 bàn để hoàn tất màn ngược dòng khó tin.

Hậu vệ Gerard Martin thắp lại hy vọng bằng pha đánh đầu từ đường chuyền của Pedri ở phút 57. Chỉ 4 phút sau, Fermin Lopez chuộc lỗi với bàn gỡ hòa 2-2, trước khi đường căng ngang của Yamal khiến hậu vệ Pau Navarro phản lưới nhà, đưa Barcelona vượt lên dẫn 3-2 ở phút 67.

Màn ngược dòng này giúp Barcelona tái lập thành tích hiếm gặp trong thế kỷ 21. Theo thống kê, đây mới là lần thứ 2 trong hơn 25 năm qua họ giành chiến thắng sau khi bị dẫn 0-2 ở hiệp 1.

Lần trước đó diễn ra ở mùa 2025-2026, Barcelona cũng ngược dòng đánh bại Levante 3-2. Đáng chú ý, cả 2 chiến thắng đều được quyết định bằng một bàn phản lưới nhà.

Chiến thắng trước Villarreal còn đánh dấu lần thứ 24 Barcelona lội ngược dòng thành công dưới thời HLV Hansi Flick, cho thấy khả năng xoay chuyển tình thế đáng nể của đội chủ sân Camp Nou.

Barcelona ghi 3 bàn trong 10 phút để ngược dòng thắng Villarreal 3-2, tái lập kỳ tích hiếm gặp, ở vòng 13 La Liga tối 22/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

Sau trận, HLV Flick dành lời khen đặc biệt cho tiền vệ Pedri, người góp công quan trọng giúp Barcelona giành lại thế trận.

“Đó là một trong những trận đấu hay nhất của cậu ấy. Cách Pedri kiểm soát tuyến giữa, điều tiết lối chơi và đẩy nhanh nhịp độ thật tuyệt vời”, nhà cầm quân người Đức nhận xét.

Chiến thắng giúp Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 36 điểm, hơn đội nhì bảng Real Madrid 3 điểm sau 13 vòng. Trong khi đó, Villarreal đứng thứ 10 với 15 điểm.

Theo lịch thi đấu, Barcelona sẽ làm khách trên sân Sabah tại Champions League lúc 0h45 ngày 26/11, trước khi gặp Deportivo ở vòng 14 La Liga lúc 22h15 ngày 29/11 (giờ Hà Nội).