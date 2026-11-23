Quý Vương kỳ vọng được ra sân trận gặp U17 New Zealand.

Sau trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U17 New Zealand. Tiền vệ Đào Quý Vương cho biết toàn đội đã được HLV Cristiano Roland động viên, đồng thời đặt quyết tâm mang đến màn trình diễn tích cực ở lượt trận tiếp theo.

Chia sẻ về tinh thần của đội sau trận đấu đầu tiên, Đào Quý Vương tiết lộ: “Thầy Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về chúng em. Thầy yêu cầu toàn đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo”.

Bên cạnh sự động viên từ Ban huấn luyện, trận đấu với U17 Bỉ cũng mang đến nhiều bài học chuyên môn quý giá cho các cầu thủ Việt Nam. “Thi đấu với đội Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing”, Quý Vương phân tích.

Hướng đến cuộc chạm trán U17 New Zealand, tiền vệ sinh năm 2009 khẳng định U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Dù đánh giá các đối thủ trong bảng đều có thực lực đáng gờm, toàn đội vẫn đặt mục tiêu thể hiện hết khả năng và cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.

“Ba đối thủ đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ”, Quý Vương nhấn mạnh.

Về mục tiêu cá nhân, Quý Vương bày tỏ mong muốn được Ban huấn luyện trao cơ hội ra sân để đóng góp vào thành tích chung của U17 Việt Nam. Đây sẽ là động lực để cầu thủ trẻ này tiếp tục nỗ lực trong các buổi tập cũng như quá trình chuẩn bị trước trận đấu.