Phong độ Brentford vs Everton

Kể từ sau cũ ngã ngựa 1-2 trước Liverpool ở vòng 7, khiến chuỗi bất bại từ đầu mùa bị cắt đứt, Brentford sa sút thấy rõ. Tính ra, 4 vòng đấu gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Keith Andrews đã thua tới 3 và chỉ thắng 1. Đó là chưa kể thất bại 2-3 trên sân Sunderland ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.

Trước trận đấu muộn nhất vòng 11, Brentford đã rơi xuống giữa bảng xếp hạng, nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm và ít hơn top 5 khoảng cách 4 điểm. Sân nhà vẫn đang mang đến điểm tựa tinh thần quan trọng với "Bầy ong".

Tính ra, hơn 70% điểm số Brentford kiếm được đến lúc này diễn ra tại tổ ấm Gtech Community. Với 3 bàn thua, chỉ có Arsenal (1) và Brighton (2) để thủng lưới ít hơn Brentford trong các trận sân nhà từ đầu mùa.

Những đối thủ hùng mạnh cùng thành phố như Tottenham hay Chelsea đều đã phơi áo 0-3 ở chuyến viếng thăm Gtech Community. Thế nên, Everton càng có thêm lý do để thận trọng. Song ít nhất, đội khách sẽ không để điều đó làm bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực.

Suốt 4 mùa giải gần nhất, Everton đã không thua khi hành quân đến Gtech Community. Đội khách giành 1 thắng, 3 hòa và đều tối thiểu 1 lần buộc thủ môn đối phwong phải vào lưới nhặt bóng.

Ở thời điểm hiện tại, phong độ của thầy trò HLV David Moyes cũng đang rất ấn tượng. 3 lần ra sân vừa qua đều chứng kiến đội bóng thành phố cảng ca khúc khải hoàn.

Lối chơi thiên về thực dụng đang giúp đội khách trở nên khó bị đánh bại. Sau tổng cộng 13 trận đã đấu từ đầu mùa, "The Toffees" mới thua 2, hòa 4 và thắng tới 7.

Ngay cả những chuyến du đấu cũng không thể làm khó được Everton. 6 lần xa nhà đã qua, đội khách chỉ thua 1, hòa 3 và thắng 2. Ở thời điểm hiện tại, Moyes và các học trò sẽ không tìm ra quá nhiều lý do để phải e ngại đội chủ nhà.

Nếu rời London cùng 3 điểm trọn vẹn, Everton sẽ vươn lên 2 bậc, vượt qua Leeds và Bournemouth, để chen chân vào top 5. Trong bối cảnh đội chủ nhà thiếu vắng tiền đạo chủ lực, Igor Thiago, vì án treo giò, cơ hội dành cho Thierno Barry và các đồng đội sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Xét tổng thể tương quan giữa hai bờ chiến tuyến khá cân bằng. Một kết quả hòa có lẽ cũng sẽ đủ để đôi bên cảm thấy hài lòng.

Thông tin lực lượng Brentford vs Everton

Brentford: Tiền đạo chủ lực Igor Thiago phải ngồi ngoài vì án treo giò. Ngoài ra, Aaron Hickey, Nathan Collins, Rico Henry, Kaye Furo, Antoni Milambo và Josh Dasilva đều đang phải dưỡng thương.

Everton: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào vì chấn thương hoặc thẻ phạt.

Đội hình dự kiến Brentford vs Everton

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Diouf; Yarmoliuk, Janelt, Jensen; Schade, Wilson, Lewis-Potter

Everton: Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Dibling, Dewsbury-Hall, George; Barry

Dự đoán: 1-1