Ngày 13/10, Công an phường Bạch Mai tiếp nhận trình báo của ông V.T.M (SN 1980, HKTT: xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng) về việc con trai ông là cháu V.T.V.A (SN 2008) bị các đối tượng lừa đảo, “bắt cóc online”.

Công an phường Bạch Mai đã kịp thời giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online".

Theo trình bày của anh M, sáng 13/10, con trai anh nhận được một cuộc gọi của một đối tượng xưng là cán bộ điều tra và nói con trai anh liên quan đến một vụ án ma túy. Đối tượng yêu cầu con trai anh vào nhà nghỉ, không được liên lạc với bất kỳ ai và chuyển tiền để chứng minh tài chính. Con trai anh M sau đó đã liên hệ với gia đình đề nghị chuyển tiền. Nghi ngờ con trai bị lừa đảo, gia đình đã đến trình báo Công an phường Bạch Mai.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Bạch Mai đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác định cháu A đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bạch Mai. Ngay trong cùng ngày, cán bộ Công an phường Bạch Mai đã kịp thời “giải cứu” cháu A an toàn về với gia đình.

Cảm kích trước tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an phường Bạch Mai, gia đình anh M đã viết thư cảm ơn Công an phường Bạch Mai nói riêng và Công an TP Hà Nội nói chung.

Qua đây, Công an phường Bạch Mai khuyến cáo người dân: Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho gia đình, người thân và bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… Các bậc phụ huynh khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.