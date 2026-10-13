Bắt Giàu 'cọp đen' vì sản xuất phim giang hồ đưa lên mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đồng Nai) phát hiện nhóm đối tượng do Đào Ngọc Giàu (SN 1993, trú tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai), biệt danh "Cọp Đen", làm diễn viên chính và Nguyễn Thành Dũng (SN 1983, trú tại TP Hồ Chí Minh), biệt danh "Dũng đô", thường đóng vai đại ca.

Nhóm này hoạt động từ năm 2019, có khoảng 20 người tham gia. Các đối tượng tổ chức quay video theo kịch bản mang nội dung bạo lực, thể hiện lối sống giang hồ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Trong một số video, các nhân vật sử dụng vật dụng làm hung khí, vũ khí để dàn dựng cảnh đánh nhau. Sau đó, những clip này được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và chia sẻ.

Cơ quan công an nhận định các video có nội dung phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thô tục, thể hiện hành vi bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Công an TP Đồng Nai đã triển khai 15 tổ công tác, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan và lực lượng Cảnh sát cơ động, bắt giữ những người liên quan tại TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận có liên quan đến việc sản xuất, đăng tải các video nói trên.