Đồng Nai bắt 10 đối tượng sản xuất phim 'giang hồ mạng'

Nhóm đối tượng đóng phim giang hồ đăng mạng bị bắt giữ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo Công an TP Đồng Nai, các đối tượng bị điều tra gồm Đào Ngọc Giàu (biệt danh "Cọp đen", sinh năm 1993), Nguyễn Hoàng Việt (biệt danh "Việt Nguyễn", sinh năm 1982), Diệp Quốc Tuấn (biệt danh Diệp Tuấn, sinh năm 1987), Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1983), Đỗ Viên Mãn (sinh năm 1988), Nguyễn Duy Huynh (sinh năm 2001), Nguyễn Quốc Lâm (sinh năm 1993), Lương Trần Tuấn Anh (sinh năm 1989), Trương Tấn Quang (sinh năm 1965) và Nguyễn Xuân Nhân (sinh năm 1988).

Đại tá Lê Vấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai thông tin tại cuộc họp liên ngành đánh giá chứng cứ, tài liệu.. Ảnh: CA TPĐN

Qua điều tra ban đầu, công an xác định, từ năm 2019 đến nay, Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Diệp Quốc Tuấn cùng Trần Văn Ân (đã chết) tham gia bàn bạc, xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất nhiều phim ngắn đăng tải trên mạng xã hội. Mục đích là thu hút lượt xem, lượt thích, kiếm tiền từ quảng cáo và xây dựng hình ảnh “giang hồ mạng”.

Theo cơ quan công an, các phim ngắn được sản xuất, phát tán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, có nội dung phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thô tục, cổ xúy lối sống bạo lực, tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê. Các nhân vật sử dụng đạo cụ như gậy gộc, súng, dao tự chế để tái hiện cảnh đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng. Ảnh: CA TPĐN

Các tập phim được chia sẻ trên nhiều tài khoản mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem mỗi tập. Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng thu lợi khoảng 1.500-2.000 USD, tương đương 40-50 triệu đồng, từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo.

Ngày 12-10, Công an TP Đồng Nai huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, thành lập 15 tổ công tác phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đồng loạt bắt giữ các đối tượng, khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại nơi ở, nơi làm việc và địa điểm được sử dụng làm bối cảnh quay phim.

Ngoài 10 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an xác định còn khoảng 20 người tham gia với vai trò diễn viên, hậu cần. Liên quan vụ việc, Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1990) đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ trong một vụ án khác.