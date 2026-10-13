Luật sư của bị hại đề nghị đối chiếu tình tiết, tòa đưa phán quyết vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Long

Từ trái qua: Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, luật sư Ngô Thái Tùng Thư. Ảnh: Đ.T.H

Xác định hành vi phạm tội và trách nhiệm của bị cáo

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, luật sư Ngô Thái Tùng Thư, thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, cho rằng, cần làm rõ hành vi điều khiển phương tiện của bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, việc chấp hành quy tắc giao thông, diễn biến va chạm và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm với hậu quả xảy ra.

Một nội dung đặc biệt quan tâm là việc xác định trách nhiệm hình sự theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo sau khi gây tai nạn

Theo thông tin gia đình cung cấp, sau khi tai nạn xảy ra, một số học sinh có mặt tại hiện trường đã hoảng loạn, kêu cứu và đề nghị tài xế hỗ trợ đưa người bị nạn ra ngoài.

Tại phiên toà, nhân chứng đã khai rằng, tài xế chần chừ không xuống xe cứu giúp nạn nhân, mà có những lời nói, hành động khiến các cháu thêm hoang mang. Đây là những tình tiết cần được kiểm tra, đối chiếu với lời khai nhân chứng và các chứng cứ khác.

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu đề nghị HĐXX đánh giá hành vi này trong tổng thể diễn biến vụ án, đặc biệt khi xem xét quy định về nghĩa vụ cứu giúp người bị nạn và các tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự.

"Chúng tôi tin rằng, trong những giây phút sinh tử, sự quan tâm và hành động cứu giúp kịp thời luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với tính mạng con người. Đó không chỉ là yêu cầu của pháp luật, mà còn là trách nhiệm đạo đức cần được đề cao trong đời sống xã hội", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu lập luận.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên toà ngày 13/10. Ảnh: Đ.T.H

Băn khoăn liên quan tới kết quả giám định

Một vấn đề khác mà gia đình bị hại đã nhiều lần đề nghị các luật sư quan tâm là kết quả giám định liên quan đến tình trạng sức khỏe của bị cáo.

Theo thông tin gia đình cung cấp, đã có những nhận định về tình trạng sức khỏe và mức độ thương tật của bị cáo, đặc biệt khi đối chiếu với những hình ảnh, video ghi nhận việc bị cáo vẫn có thể đi lại và sinh hoạt sau tai nạn.

Vì vậy, các luật sư của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em đã đề nghị HĐXX xem xét: Làm rõ đối tượng, thời điểm, phương pháp và nội dung của từng kết luận giám định có liên quan; Đối chiếu các kết luận giám định với những tài liệu, hình ảnh và chứng cứ hợp pháp khác; Trường hợp còn mâu thuẫn hoặc có vấn đề chuyên môn chưa được giải thích thỏa đáng, đề nghị triệu tập người giám định để làm rõ; xem xét giám định bổ sung hoặc giám định lại nếu có căn cứ pháp luật.

"Hỏi diễn tiến vụ án thì bị cáo không nhớ, nhưng hỏi bị cáo có chịu đền bù dân sự số tiền như luật sư của gia đình bị hại đưa ra, thì bị cáo lại trả lời: Không! Vậy thì bị cáo khôn quá còn gì!", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu đưa ý kiến trong phần tranh luận.

Kiến nghị trong quá trình tố tụng

"Trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị hại đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, khiếu nại và cung cấp thông tin, tài liệu với mong muốn những vấn đề còn chưa rõ được xem xét. Theo chia sẻ của gia đình, một số nội dung kiến nghị chưa được giải đáp theo cách mà gia đình có thể hiểu và yên tâm", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, luật sư Đỗ Ngọc Thanh và luật sư Ngô Thái Tùng Thư cho biết.

Còn đối với những phản ánh liên quan đến hoạt động của người tiến hành tố tụng hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ việc có liên quan, các luật sư thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM đề nghị được xem xét theo đúng thẩm quyền, trình tự và bằng những thủ tục pháp lý thích hợp.

Sau khi đại diện Viện KSND đối đáp, HĐXX cho phép bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung nói lời sau cùng. Bị cáo đứng lên không nói gì và lại ngồi xuống ngay sau đó.

16h, HĐXX quyết định nghị án kéo dài. Vào lúc 8h sáng ngày 15/10, HĐXX sẽ tuyên án.

Quang cảnh phiên xét xử ngày 13/10. Ảnh chụp qua màn hình

Vụ án tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn tại Vĩnh Long khiến nữ sinh 14 tuổi N.N.B.T vào năm 2024 được dư luận rất quan tâm vì cha ruột của bị hại đã mang súng bắn vào đầu tài xế, sau đó tự sát. Thời điểm đó, Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án.

Sau khi các cơ quan pháp luật liên quan vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Nguyễn Văn Bảo Trung bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh N.N.BT tử vong, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 bị can, trong đó có cựu Trưởng Công an và cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ).