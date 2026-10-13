Phát hiện lô mỹ phầm trị giá hơn 10 tỷ đồng không có nguồn gốc

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Bắc Ninh, phát hiện các đối tượng nghi vấn vận chuyển, buôn bán hàng hoá là mỹ phẩm, quần áo... có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì phối hợp Đội QLTT số 7 - Chi Cục QLTT Bắc Ninh, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH RRMB BEAUTY (có địa chỉ trụ sở chính tại toà nhà MORE BUILDING, số 36 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh) có địa điểm kinh doanh tại thôn Lạc Nhuế, xã Tam Đa, thành phố Bắc Ninh do bà Lý Hồng Thương làm giám đốc.

Kết quả kiểm tra đã tạm giữ số lượng hàng hóa lớn, nhiều chủng loại gồm 233.140 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ cụ thể.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh.

Trong đó chủ yếu là sữa dưỡng thể; xịt làm trắng da; phấn làm mịn; son môi; kem chống nắng; kem dưỡng da Vitamin… Tổng trị giá hàng hoá theo giá niêm yết là hơn 10 tỷ đồng.

Bà Lý Hồng Thương là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH RRMB BEAUTY không xuất trình được bất kỳ hoá đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hoá kể trên.

Sau khi phối hợp xác minh sản phẩm thu giữ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Bắc Ninh đã bàn giao hồ sơ vụ việc đến Đội QLTT số 7 - Chi cục QLTT Bắc Ninh và ra quyết định tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 205.000.000 đồng đối với Công ty TNHH RRMB BEAUTY.