Tối 13/10: Lời khai của tài xế trong phiên tòa xét xử vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong
Sáng 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Tại tòa tài xế Trung xác nhận nghe rõ và nhớ vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9/2024 và có liên quan đến vụ tai nạn.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/toi-13-10-loi-khai-cua-tai-xe-trong-phien-toa-xet-xu-vu-tai-nan-lam-nu-sinh-14-tuoi-tu-vong-169261013182743995.htm