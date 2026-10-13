Đâm dao tại siêu thị Hàn Quốc, 8 người bị thương

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết các sĩ quan đã bắt giữ một nghi phạm nam tại hiện trường. Nhà chức trách đang điều tra động cơ và hoàn cảnh dẫn đến vụ tấn công.

Theo hãng tin Yonhap, một nhân chứng cho biết nghi phạm dường như buộc dao vào cả hai tay, di chuyển qua nhiều tầng của khu phức hợp mua sắm và tấn công những người xung quanh. Người này sau đó bị những người có mặt tại hiện trường khống chế và giao cho cảnh sát.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau vụ đâm dao tại siêu thị ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 13/10. ﻿Ảnh chụp màn hình

Truyền thông Hàn Quốc mô tả nghi phạm là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, đang đeo vòng giám sát điện tử ở chân.

Trong số 8 nạn nhân có 6 phụ nữ và 2 nam giới. Một phụ nữ khoảng 20 tuổi bị ngừng tim sau vụ tấn công. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

Incheon nằm ở phía tây Seoul, là nơi đặt sân bay quốc tế chính của Hàn Quốc và thuộc vùng đô thị Seoul mở rộng.

Hàn Quốc đã ghi nhận một số vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng trong những năm gần đây. Tháng 5/2025, một người đàn ông đâm 3 sĩ quan cảnh sát. Đến tháng 9 cùng năm, 3 người bị đâm chết tại một nhà hàng pizza ở Seoul.

Gần đây hơn, vào tháng 5/2026, một thiếu nữ 17 tuổi bị đâm chết và một thiếu niên khác bị thương tại thành phố Gwangju, phía tây nam Hàn Quốc. Nghi phạm, một người đàn ông khoảng 20 tuổi, sau đó bị tòa án tuyên án tù chung thân.