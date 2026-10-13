Mờ mắt vì hơn 400 triệu đồng, gã thanh niên cạy cửa, khống chế tàn bạo người cô ruột lúc 2 giờ sáng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập vào nhà bà L.T.T. (cô ruột của Cường, cùng trú tại địa phương) để tìm tài sản lấy trộm.

Đối tượng Lâm Tuấn Cường (ở giữa) - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Khi lên phòng ngủ, phát hiện bà T. đang ngủ, Cường nảy sinh ý định khống chế để chiếm đoạt tài sản. Cường đè lên người bà T, đe dọa giết nếu bà tri hô, sau đó lấy 2 chiếc vòng vàng 24K trên tay và 1 sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ bà T.

Tiếp đó, Cường dùng dây trói tay, nhét khăn vào miệng và dùng gối che mặt bà T. rồi mở tủ quần áo lấy nhiều tài sản và 13,4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính hơn 400 triệu đồng.

Sau khi gây án, Cường tẩu thoát khỏi hiện trường. Bà T. tự cởi trói, điện thoại báo cho người thân và trình báo Công an xã Chợ Vàm. Tại cơ quan công an, bước đầu Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.