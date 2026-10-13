Người dân Lâm Đồng chủ động phòng ngừa trộm cắp cà phê

Người dân liên kết bảo vệ tài sản

Giữa tháng 10, những chùm quả cà phê quả dần căng mọng, báo hiệu mùa thu hoạch đang đến gần. Người dân tranh thủ kiểm tra từng hàng cây, dọn lối đi, chuẩn bị dụng cụ thu hái. Dọc các vùng trồng cà phê lớn từ Lâm Hà, Di Linh đến Bảo Lâm và các địa bàn thuộc khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng, người dân bắt đầu chuẩn bị cho vụ thu hoạch. Người kiểm tra vườn rẫy, người sửa sang sân phơi, chuẩn bị bao bì, dụng cụ và tìm kiếm nhân công. Với nhiều gia đình, đây là thời điểm quyết định nguồn thu nhập sau cả năm đầu tư phân bón, công chăm sóc và chi phí sản xuất.

Người dân Lâm Đồng chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch cà phê.

Thực tế, tại một số địa bàn, tình trạng hái trộm cà phê đã xuất hiện khi cà phê chè (Arabica) bước vào mùa thu hoạch, trong khi nhiều vườn cà phê vối (Robusta) còn khoảng hơn một tháng nữa mới bắt đầu cho thu hái. Những khu rẫy nằm xa nhà, đường vào quanh co, vắng người trông coi thường xuyên là địa điểm dễ bị các đối tượng lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Ông Nguyễn Viết Thắng (SN 1975, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, hằng năm mỗi khi bước vào niên vụ thu hoạch, các hộ có rẫy cà phê gần nhau thường chủ động liên kết, phân công người trực và tuần tra, đặc biệt vào ban đêm.

Dù cà phê còn xanh nhưng đã xuất hiện tình trạng mất trộm.

Theo ông Thắng, mỗi tổ thường có gần 10 người, phụ trách khu vực rộng vài chục héc ta. Các thành viên thay phiên nhau kiểm tra vườn cây, quan sát đường ra vào và hỗ trợ những gia đình có diện tích rẫy xa nhà. Việc phân công luân phiên giúp người dân vừa bảo đảm công việc thu hái, vừa hạn chế những khoảng thời gian vườn rẫy không có người trông coi.

“Các hộ phải chủ động nhắc nhở nhau, thấy người hoặc phương tiện có biểu hiện bất thường thì trao đổi thông tin để cùng kiểm tra. Chúng tôi cũng thường xuyên liên hệ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Công an xã khi có thông tin cần lưu ý!..”, ông Thắng chia sẻ.

Sự liên kết giữa các hộ dân đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ tài sản tại những vùng sản xuất rộng lớn. Khi mỗi gia đình chủ động phòng ngừa, thường xuyên trao đổi thông tin với hàng xóm và lực lượng chức năng, những sơ hở mà kẻ gian có thể lợi dụng sẽ từng bước được hạn chế.

Chủ động phòng ngừa từ vườn rẫy

Xác định mùa thu hoạch cà phê là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hành vi xâm phạm tài sản, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, từ nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát đến tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thành quả lao động.

Tại xã Kiến Đức, lực lượng Công an đã tăng cường bám sát địa bàn, gặp gỡ các hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp bảo vệ cà phê và tài sản phục vụ sản xuất. Đáng chú ý, vào cao điểm thu hoạch, lượng lao động thời vụ từ địa phương khác đến làm thuê, thu hái cà phê tăng lên, kéo theo những biến động về nhân khẩu, phương tiện tại các khu vực sản xuất. Đây cũng là thời điểm các chủ vườn cần nâng cao tinh thần cảnh giác, siết chặt việc quản lý tài sản và người làm thuê.

Công an xã Kiến Đức ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê.

Trước tình hình đó, Công an xã Kiến Đức tăng cường quản lý địa bàn, rà soát nhân khẩu, thực hiện việc đăng ký tạm trú đối với người từ nơi khác đến làm việc, thu hái cà phê thuê. Lực lượng Công an khuyến cáo các chủ vườn chấp hành quy định về quản lý cư trú, phổ biến rõ nội quy làm việc cho người lao động, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát phù hợp. Việc quản lý chặt chẽ nhân công không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự mà còn hạn chế những sơ hở có thể bị kẻ gian lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp.

“Trong trường hợp xảy ra mất trộm, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản bị mất, thời điểm xảy ra vụ việc và những dấu hiệu liên quan. Việc thông tin kịp thời, chính xác sẽ giúp lực lượng chức năng sớm xác minh, truy tìm tài sản, làm rõ đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật!..”, Công an xã Kiến Đức cho biết.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng khuyến khích người dân phát huy tinh thần tự quản, liên kết bảo vệ tài sản. Các hộ có vườn, rẫy liền kề cần duy trì nhóm liên lạc, thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau tuần tra, canh gác trong những ngày cao điểm thu hoạch. Khi phát hiện người hoặc phương tiện có biểu hiện nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kiểm tra, xác minh. Các cơ sở thu mua cà phê cũng cần nâng cao trách nhiệm, chú ý kiểm tra nguồn gốc nông sản, chủ động trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tránh vô tình tiếp tay cho việc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.