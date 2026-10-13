Bảo Tín Minh Châu lên tiếng khi đại lý đề nghị hoàn trả tài sản

Ngày 13/10, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát thông báo chính thức liên quan đến sự việc ngày 12/10, khi một số đại lý bán hàng của doanh nghiệp đến đề nghị hoàn trả tài sản.

Theo Bảo Tín Minh Châu, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (PC03) đã tiến hành thu giữ hàng hóa, nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Trong số tài sản bị thu giữ có cả tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp và tài sản của các đại lý.

Đến nay, số hàng hóa, nguyên liệu nói trên vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. Bảo Tín Minh Châu cho biết hiện chưa nhận được thông báo hoặc văn bản chính thức từ cơ quan có thẩm quyền về phương án và thời điểm hoàn trả số tài sản này.

"Vì vậy, việc hoàn trả tài sản hiện vẫn phải chờ kết quả xử lý và hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng", doanh nghiệp nêu rõ.

Doanh nghiệp cho biết thấu hiểu những lo lắng của các đại lý, đồng thời mong muốn sớm nhận lại tài sản. Bảo Tín Minh Châu khẳng định không né tránh trách nhiệm và sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác cũng như cơ quan chức năng trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và quy định pháp luật, nhằm thúc đẩy quá trình xem xét, giải quyết và hoàn trả tài sản trong thời gian sớm nhất có thể.

Doanh nghiệp này cũng cam kết tiếp tục cung cấp thông tin, thực hiện các công việc cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi có thông tin chính thức liên quan đến phương án xử lý và hoàn trả tài sản, doanh nghiệp sẽ thông báo kịp thời tới khách hàng, đối tác trong phạm vi được phép.

Vào ngày 12/10, nhiều người xưng là đại lý tới cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội đòi hoàn trả tài sản và bồi thường thiệt hại. Ảnh: Tùng Tống.

Đối với các đại lý và khách hàng, Bảo Tín Minh Châu đề nghị tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin trên tinh thần thiện chí, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng thực hiện công tác xác minh, điều tra theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ các bên trong phạm vi trách nhiệm, trên cơ sở những thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Vụ việc thu giữ vàng tại Bảo Tín Minh Châu bắt nguồn từ quá trình điều tra những dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 cuốn sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu lâu đời và nổi tiếng trong giới kim hoàn trong nước, đặc biệt ở Hà Nội. Nhà sáng lập thương hiệu này là ông Vũ Minh Châu, con trai bà Lương Thị Điểm - người khai sinh và đặt nền móng cho thương hiệu vàng Bảo Tín.

Sau hơn 3 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp này đã xây dựng được hệ thống gồm nhiều cửa hàng tại Hà Nội cùng mạng lưới hơn 200 đại lý trên toàn quốc, tập trung vào 2 dòng sản phẩm chính là vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng trang sức.

Trong thời gian gần đây, Bảo Tín Minh Châu cũng đã bổ sung kinh doanh bất động sản vào danh mục ngành nghề. Việc bổ sung ngành nghề mới cho thấy nhà buôn vàng này đang mở rộng phạm vi hoạt động, thay vì chỉ tập trung vào mảng kinh doanh vàng bạc đá quý như trước.