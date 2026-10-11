Tên lửa đạn đạo M51.3 của Pháp mạnh đến đâu?

Ngày 6-10, Pháp thực hiện vụ phóng nghiệm thu tên lửa đạn đạo chiến lược M51.3 từ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Le Vigilant ngoài khơi Finistère.

Tên lửa được phóng không mang đầu đạn hạt nhân và toàn bộ hành trình bay được các phương tiện của Tổng cục Vũ khí Pháp theo dõi. Đây là lần đầu tiên M51.3 được phóng từ tàu ngầm trong một vụ thử kiểu này.

M51.3 là biến thể thứ 3 của dòng tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm M51, được Pháp phát triển theo hướng nâng cấp từng bước.

Dòng M51 bắt đầu phục vụ từ năm 2010, trong khi M51.3 chính thức đạt trạng thái hoạt động từ ngày 24-10-2025. Phiên bản này sẽ dần thay thế M51.1 và M51.2 trên 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Le Triomphant.

Về kích thước, M51 có khối lượng khoảng 54 tấn theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Pháp.

ArianeGroup, nhà thầu công nghiệp chính của chương trình, công bố tên lửa dài khoảng 12 m, sử dụng hệ thống động lực nhiên liệu rắn gồm 3 tầng. Đây là cấu hình cho phép M51 đạt năng lực bay ở cấp độ liên lục địa.

Một đặc điểm đáng chú ý của M51 là khả năng mang nhiều đầu đạn, qua đó cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu hoặc tạo ra bài toán phức tạp hơn đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.

Pháp cũng nhấn mạnh M51 được thiết kế với khả năng xuyên phá phòng thủ đối phương và độ chính xác cao, trong đó hệ thống dẫn đường có khả năng hiệu chỉnh theo sao.

Với M51.3, Paris không công bố công khai tầm bắn cụ thể. Các tài liệu của Pháp chỉ xác nhận phiên bản mới có tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá phòng thủ tên lửa được cải thiện.

ArianeGroup cho biết dòng M51 có khả năng đưa tải trọng tới khoảng cách liên lục địa, trong khi Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh M51.3 được phát triển để duy trì khả năng răn đe trước sự tiến bộ của các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Đáng chú ý, M51.3 đã trải qua vụ phóng thử nghiệm từ mặt đất vào tháng 11-2023 tại Biscarrosse, trước khi hoàn tất quá trình đánh giá để đưa vào trực chiến.

Vụ phóng ngày 6-10-2026 vì vậy mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác nhận khả năng vận hành hệ thống M51.3 trên tàu ngầm Le Vigilant sau quá trình bảo dưỡng định kỳ.

Điểm đáng chú ý nhất của M51.3 không nằm ở một con số tầm bắn được Paris công bố, mà ở việc Pháp tiếp tục nâng cấp đồng thời tầm hoạt động, độ chính xác và khả năng vượt qua phòng thủ tên lửa.

Đây chính là những yếu tố quyết định sức mạnh của một tên lửa đạn đạo chiến lược trong hệ thống răn đe hạt nhân hiện đại.