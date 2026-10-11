Nga cáo buộc Ukraine sử dụng khí cầu do thám tấn công

Một thiết bị bay không người lái (UAV) do quân đội Ukraine vận hành bay gần thành phố Sloviansk, miền Đông Ukraine, ngày 23/5/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Kênh RT (Nga) dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết một số vật thể bay cỡ nhỏ đã bị bắn hạ thành công trong ngày 9/10. Nhà chức trách đồng thời kêu gọi người dân thông báo ngay cho lực lượng ứng phó khẩn cấp nếu phát hiện vật thể khả nghi trên bầu trời hoặc những mảnh vỡ nghi là của các vật thể này.

Theo giới chức địa phương, những khí cầu trên được phóng từ lãnh thổ Ukraine. Khí cầu trinh sát cỡ nhỏ vốn không chỉ sử dụng để đánh lạc hướng hệ thống phòng không đối phương mà còn đóng vai trò là phương tiện thu thập thông tin tình báo, giúp xác định vị trí các tổ hợp phòng không hoặc hỗ trợ dẫn đường cho tấn công nhằm vào các mục tiêu khác.

Trong những tuần gần đây, vùng Yaroslavl đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tầm xa từ phía Ukraine. Vào giữa tháng 9, quân đội Nga đã bắn hạ 65 thiết bị bay không người lái trên bầu trời khu vực này chỉ trong một ngày, sau đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào nhà máy lọc dầu tại địa phương.

Mặc dù sự việc xảy ra ngày 9/10 là trường hợp đầu tiên thuộc loại này được ghi nhận tại vùng Yaroslavl, nhưng trước đó quân đội Nga từng đối mặt với các loại khí cầu do thám, thậm chí là cả khí cầu mang theo thuốc nổ của Ukraine. Vào tháng 9/2025, quân đội Ukraine đã tìm cách tấn công một số khu vực của Nga bằng hàng chục khí cầu khí tượng có gắn thuốc nổ.

Vào tháng 2, tờ The Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin rằng Kiev đã sử dụng khinh khí cầu tầm cao để tấn công Nga kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, các vụ tấn công kiểu này mới chỉ được phát hiện lần đầu vào mùa Thu năm 2024, và số lượng các vụ việc được ghi nhận lại gia tăng mạnh vào cuối mùa Hè năm 2025.

Các vụ tấn công bằng khinh khí cầu gần đây diễn ra trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các đợt tập kích vào những kho chứa tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) cũng như các cơ sở lắp ráp UAV, nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga.

Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đe dọa đẩy mạnh các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga, Moskva tuyên bố sẽ tăng cường tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine, đồng thời khẳng định không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường.

Vào ngày 7/10, quân đội Nga đã tấn công một cơ sở của công ty Smart Ammunition – nơi lắp ráp và lưu trữ tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-9 cùng các linh kiện cho hai loại vũ khí này – cũng như nhiều địa điểm khác trên khắp các khu vực của Ukraine, bao gồm một xưởng sản xuất thiết bị bay không người lái ở vùng Kirovograd.

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ thông báo tổ chức cuộc gặp với đại diện Ukraine và các nước châu Âu tại Miami (bang Florida) trong hai ngày 9 và 10/10, nhằm trao đổi các ý tưởng và đề xuất mới thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận phái đoàn nước này sẽ tham gia cuộc gặp.

Theo phía Mỹ, các ý tưởng mới được hình thành trên cơ sở trao đổi giữa các nhà đàm phán Mỹ với đại diện Nga và Ukraine trong những chuyến công tác gần đây.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/10 cho biết Nga đồng tình với nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng xung đột tại Ukraine đang rơi vào tình trạng bế tắc.