Ukraine chỉ đích danh 20 tàu thuộc 'hạm đội bóng tối' giúp Nga né trừng phạt

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) vừa công bố thông tin chi tiết về 20 tàu biển bị cáo buộc tham gia vào hoạt động vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, cũng như thực hiện tiếp nhiên liệu cho các tàu đang chịu lệnh trừng phạt, truyền thông Ukraine đưa tin ngày 10/10.

Tất cả 20 tàu này đều nằm trong danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh hoặc Ukraine, trong đó có một tàu cũng chịu các hạn chế từ phía Mỹ.

Theo HUR, các tàu này là một phần trong mạng lưới hậu cần mà Nga sử dụng để tạo ra doanh thu từ xuất khẩu năng lượng, thường được phương Tây gọi là "hạm đội bóng tối".

Tất cả 20 tàu này đều nằm trong danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh hoặc Ukraine, trong đó có một tàu cũng chịu các hạn chế từ phía Mỹ. Ảnh: RBC Ukraine

Moscow được cho là đang mở rộng mạng lưới này thông qua các cấu trúc sở hữu thiếu minh bạch và các công ty ở nước ngoài nhằm duy trì việc vận chuyển năng lượng bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

Một trong những tàu được xác định là Portovyy (số IMO 9246621), một tàu chở LNG được sử dụng làm kho chứa nổi tại tổ hợp LNG Portovaya ở vùng Leningrad. Kể từ năm 2021, con tàu này thuộc sở hữu của công ty Gazprom (Nga) – đơn vị đang chịu lệnh trừng phạt.

Vào ngày 15/8, tàu Portovyy đã rời Vịnh Phần Lan lần đầu tiên kể từ tháng 11/2021, chở theo lô hàng LNG của Nga đến Trung Quốc. Con tàu di chuyển dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) đến cảng Bắc Hải để dỡ hàng. Hiện tại, tàu đang neo đậu tại nhà máy đóng tàu Zhoushan Huafeng trên đảo Chu Sơn, Trung Quốc, để thực hiện bảo dưỡng kỹ thuật theo kế hoạch.

Tình báo quốc phòng Ukraine cũng xác định 2 tàu chở LNG khác là Avacha (số IMO 9319404) và Chaivo. Nga đã mua lại 2 tàu này vào đầu năm nay thông qua Tudor Maritime Ltd – một công ty ít tên tuổi đăng ký tại Quần đảo Marshall. Sau đó, cả 2 tàu đều được chuyển sang treo cờ Nga và đặt dưới sự quản lý của Cryoline Management LLC, một công ty mới thành lập của Nga.

Kể từ tháng 8, tàu Avacha đã vận chuyển LNG từ bến cảng Utrenny – nơi phục vụ dự án Arctic LNG 2 đang chịu lệnh trừng phạt – đến cảng Bắc Hải của Trung Quốc. Trước khi được Tudor Maritime mua lại, con tàu này thuộc sở hữu của công ty Jovo Energy của Trung Quốc.

Tàu Chaivo – trước đây thuộc sở hữu của công ty Maran Gas Maritime (Hy Lạp) – cũng tham gia vào việc vận chuyển LNG Nga sang Trung Quốc. Kể từ tháng 8, con tàu này đã vận chuyển hàng hóa từ kho chứa nổi Koryak (đang chịu lệnh trừng phạt và neo đậu tại vùng biển cảng Petropavlovsk-Kamchatsky) đến cảng Bắc Hải.

Theo HUR, Nga đang theo đuổi chiến lược 2 gồm mũi nhọn để duy trì nguồn thu này: Phát triển các tàu chuyên dụng có khả năng phá băng tại các nhà máy đóng tàu trong nước, đồng thời mở rộng một cách có hệ thống "hạm đội bóng tối" thông qua các mạng lưới ở nước ngoài.

Minh Đức (Theo Defense Express, LB.ua)