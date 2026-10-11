WHO vẫn chưa rõ nguyên nhân tử vong của nhân viên phòng thí nghiệm tại Nga

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi Nga cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ việc. Ảnh minh hoạ Flickr.

Theo tuyên bố của WHO ngày 10/10, cơ quan quản lý y tế nhà nước Nga xác nhận các xét nghiệm trên cơ thể nữ nhân viên tử vong, cũng như những người từng tiếp xúc với cô, đều cho kết quả âm tính với các mầm bệnh nguy hiểm.

WHO cho biết thêm, những người có tiếp xúc với nạn nhân hiện không có bất kỳ triệu chứng nào và chưa phát hiện thêm ca viêm phổi nặng nào có liên quan.

"Dựa trên các thông tin được cung cấp... WHO chưa phát hiện bằng chứng về sự lây truyền liên quan đến sự việc này. Điểm chưa chắc chắn lớn nhất vẫn là việc thiếu một chẩn đoán xác định đối với trường hợp tử vong của nhân viên phòng thí nghiệm", tuyên bố của WHO nêu rõ.

Truyền thông Nga xác định nạn nhân là Darya Shipilova, 28 tuổi, kỹ thuật viên làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk thuộc khu vực Siberia và Viễn Đông. Cô đổ bệnh và qua đời vào ngày 2/10. Sự việc đã khiến giới chức trách phải tiến hành cách ly khoảng 200 người và làm dấy lên nhiều lo ngại về sức khỏe cộng đồng.

Ban đầu, đã có những nghi ngờ về khả năng lây nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi - một dạng nhiễm trùng phổi do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Thậm chí, thống đốc vùng Buryatia lân cận từng phát biểu rằng nạn nhân "có thể đã chết vì bệnh dịch hạch".

Tuy nhiên, cơ quan giám sát y tế Nga Rospotrebnadzor sau đó đã chẩn đoán nguyên nhân tử vong là "viêm phổi không rõ nguyên nhân". Giới chức Nga khẳng định nạn nhân đã được tiêm chủng đầy đủ theo đúng quy định và các xét nghiệm khám nghiệm tử thi không phát hiện vi khuẩn dịch hạch hay bất kỳ vi sinh vật nào liên quan đến công việc của cô trong cơ thể.

Hôm 8/10, Nga tuyên bố đã hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe cho tất cả những người tiếp xúc và đã cung cấp toàn bộ thông tin cho WHO. Một quan chức địa phương cho biết tính đến ngày 6/10, 60% số người bị cách ly đã được dỡ bỏ lệnh giám sát y tế.

Hôm 7/10, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã yêu cầu Nga phản hồi về các báo cáo trên truyền thông cho rằng có một nhân viên thứ hai cũng mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân. Phía Nga lập tức bác bỏ và gọi đây là "thông tin sai lệch".

Kể từ sau đại dịch COVID-19, các quan chức y tế toàn cầu luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ đối với các ca viêm phổi tử vong không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng trên thực tế, nguyên nhân của các ca bệnh viêm phổi riêng lẻ thường rất khó để xác định một cách chính xác.