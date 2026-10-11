Pháo phòng không tự hành ZAK-57 MSK sẽ tiêu diệt cả xe tăng Abrams cũng như UAV tấn công

Tên gọi cho thấy hệ thống pháo phòng không tự hành ZAK-57 MSK được trang bị pháo tự động 57 mm để tấn công các mục tiêu ở tầm xa, vượt quá cự ly tác chiến của pháo 30 mm, súng máy 12,7 mm và 7,62 mm thông dụng.

Hiện tại có rất ít thông tin xoay quanh loại vũ khí được giới thiệu là phiên bản kế nhiệm của tổ hợp pháo phòng không tự hành 57 mm từ thời Liên Xô ZSU-57-2, có biệt danh "Máy gặt địa ngục".

Mặc dù vậy, pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO - vũ khí cũng tham gia cuộc tập trận đã được nhắc tới, theo các nhà phân tích, rất có thể ZAK-57 MSK chính là tên gọi mới của tổ hợp này sau khi trải qua thực chiến.

"Được chế tạo trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3, 2S38 tích hợp một module chiến đấu điều khiển từ xa với pháo 57 mm đi kèm hệ thống trinh sát và nhắm mục tiêu kết hợp, hoạt động ở chế độ thụ động".

"Vũ khí này cho phép phát hiện và tấn công nhiều mục tiêu trên không khác nhau, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tiêm kích và trực thăng, cả khi đứng yên hoặc đang di chuyển mà không bị phát hiện," Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tầm bắn tối đa của pháo 57 mm lên tới 6.000 m, tốc độ tác xạ 120 viên/phút, vận tốc lớn nhất khi hành quân đạt 70 km/h. ZAK-57 MSK còn có khả năng bơi khá tốt, bất chấp trọng lượng lên tới 21.500 kg và kíp chiến đấu gồm 3 người.

Trước đó đã có thông tin cho biết khẩu pháo phòng không tự hành đặc biệt này đang được thử nghiệm trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các chuyên gia quân sự lưu ý thêm, nguyên mẫu trưng bày đã được trang bị thêm nhiều thiết bị bên ngoài nhằm tăng cường độ an toàn cùng với hiệu quả khi tác chiến.

2S38 Derivatsiya-PVO/ZAK 57 MSK không phải là phương tiện chiến đấu đầu tiên của Nga được trang bị pháo 57 mm, khi khẩu pháo này trước đây đã được thử nghiệm trên xe tăng lội nước PT-76.

Việc sử dụng khẩu pháo mới đã giúp tăng đáng kể hỏa lực của phương tiện chiến đấu cũ. Ví dụ giờ đây vũ khí này cho phép chống lại tất cả các xe chiến đấu bộ binh của NATO, chẳng hạn như M2 Bradley của Mỹ, Marder của Đức và Strf 90 của Thụy Điển.

Nếu pháo phòng không tự hành này đối mặt với xe tăng Leopard 1 trên chiến trường, chiến xa Đức sẽ bị phá hủy từ bất kỳ góc độ nào. Các xe tăng hạng nặng như M1 Abrams, Leopard 2, Leclerc và Challenger 2 cũng sẽ bị vô hiệu hóa bởi những phát đạn bắn vào sườn.

Pháo 57 mm đã được thử nghiệm trên xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe trinh sát bọc thép BRM-3K và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 được chế tạo trên nền tảng Armata thống nhất.

Khẩu pháo này cũng đã được sử dụng trong các dự án Atom, Barys và Lazanski. Dựa trên dữ liệu thu được từ cuộc tập trận Trung tâm-2026 và kinh nghiệm sử dụng chiến trường, triển vọng của cỡ nòng 57 mm trên phương tiện chiến đấu bộ binh theo đánh giá là khá xán lạn.