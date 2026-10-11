Điện Kremlin tiết lộ nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga - Mỹ

Theo Điện Kremlin, cuộc xung đột Ukraine chiếm phần lớn thời gian thảo luận. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn kiên định với các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết sẽ chuyển lập trường của Nga tới các đại diện của Ukraine đang gặp hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Miami.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về thỏa thuận cung cấp dầu diesel quy mô lớn, cũng như các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran, các vấn đề nhân đạo và khả năng tăng cường quan hệ song phương.

Ông Ushakov cho hay, hai nhà lãnh đạo chưa thảo luận về thời gian tiến hành một cuộc gặp trực tiếp. Tuy nhiên, cả ông Putin và ông Trump đều có kế hoạch tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tới. Sự kiện này có thể là cơ hội để hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp.