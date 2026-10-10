Vũ khí phòng không 'lạ' trên loạt tàu ngầm hạt nhân Anh

Tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard của Anh, HMS Vengeance, tại Căn cứ Hải quân Hoàng gia Clyde ở Faslane, Scotland,. Ảnh tư liệu: PA Images

Theo báo The Sun, thủy thủ Anh đang diễn tập đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV), sử dụng vòi rồng làm phương tiện phòng thủ duy nhất được bố trí trên tàu.

Các thủy thủ Hải quân Hoàng gia Anh đang tập luyện cách đẩy lùi những cuộc tấn công tiềm tàng bằng UAV nhằm vào các tàu ngầm lớp Vanguard trị giá 4 tỷ bảng Anh (5,3 tỷ USD), trong đó vòi rồng được sử dụng như một loại “vũ khí phòng không” duy nhất có sẵn trên tàu, báo The Sun đưa tin.

Tờ The Sun dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho hay, những vòi rồng này, được gọi là “center fed reels” (vòi cấp nước trung tâm), được bố trí trên boong tàu ngầm như một biện pháp phòng ngừa khi các tàu neo đậu tại căn cứ hải quân Clyde ở Scotland. Đây là một trong những cơ sở quân sự nhạy cảm nhất của Anh.

Thiết bị có đầu phun dạng tay cầm súng, cho phép thủy thủ hướng dòng nước về phía UAV đang tiếp cận.

“Bạn phải tận dụng những gì mình có”, The Sun dẫn lời một nguồn tin cho biết.

Hải quân Hoàng gia Anh hiện có bốn tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Vanguard. Đây là những phương tiện duy nhất của Anh được trang bị khả năng mang và phóng tên lửa hạt nhân Trident II, loại tên lửa đảm nhiệm năng lực răn đe hạt nhân đang được Anh duy trì hoạt động.

Theo The Sun, Hải quân Anh khẳng định các tàu ngầm này được bảo vệ bằng nhiều lớp biện pháp, bao gồm “hàng rào vật lý, tuần tra, giám sát, theo dõi và các năng lực chống UAV”.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Hải quân Hoàng gia Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng mà một cựu chỉ huy cấp cao mô tả là nghiêm trọng nhất trong 350 năm lịch sử lực lượng này.

Đầu năm nay, Đô đốc Lord Alan West, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Anh, nói rằng toàn bộ đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Astute của nước này đều không đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Năm chiếc đang gặp tình trạng chậm trễ trong bảo dưỡng và đưa vào hoạt động, trong khi chiếc thứ sáu, theo Hải quân Hoàng gia Anh, vẫn đang trải qua các đợt thử nghiệm trên biển trước khi trở lại biên chế.

Ông West mô tả số lượng tàu chiến mà Hải quân Anh hiện có là “đáng thất vọng đến mức thảm hại”.

Theo tờ The Sun hồi tháng 7, hạm đội Anh chỉ còn 5 khinh hạm đang hoạt động và không có tàu đổ bộ tấn công. Trong thời gian cầm quyền, chính phủ của cựu Thủ tướng Keir Starmer đã cho nghỉ hưu 5 khinh hạm, 2 tàu đổ bộ tấn công, 2 tàu tiếp dầu và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trong năm nay, Anh cam kết bổ sung 15 tỷ bảng Anh cho ngân sách quốc phòng, viện dẫn những mối đe dọa được cho là đến từ Nga. London cũng đã thu giữ và hỗ trợ thu giữ các tàu mà nước này cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga - hoạt động mà Moskva lên án là “cướp biển”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các tuyên bố cho rằng Moskva muốn tấn công NATO, đồng thời cáo buộc các nhà lãnh đạo Tây Âu làm gia tăng căng thẳng với Nga.

Ông dẫn chứng những tuyên bố của các nhà lãnh đạo phương Tây về việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh với Nga vào năm 2029 hoặc 2030, các cuộc tập trận quân sự lặp đi lặp lại trên biển Baltic và những nỗ lực bắt giữ tàu Nga.

“Đây đều là những hành động leo thang”, ông Putin nói tuần trước.