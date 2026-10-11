Mỹ điều tra việc các đài truyền hình dừng đưa tin về Nhà Trắng

Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Bảy (10/10) rằng các đài truyền hình đang bị điều tra là ABC, CBS, CNN, NBC và Fox News.

"Việc tẩy chay tập thể giữa các đối thủ cạnh tranh thương mại có thể vi phạm Đạo luật Sherman", một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết. "Cục Chống độc quyền chỉ đang điều tra để xác định xem các tổ chức tin tức này có vi phạm luật chống độc quyền hay không".

Tòa nhà Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Cuộc điều tra đánh dấu một bước leo thang nữa trong các cuộc xung đột kéo dài giữa chính quyền Mỹ và các tổ chức truyền thông lớn. Ông Trump đã nhiều lần gọi các phương tiện truyền thông chính thống là "tin giả" và thường xuyên tranh cãi với các nhà báo trong các cuộc tiếp xúc với báo chí.

Mâu thuẫn bắt đầu vào ngày 19/9, khi Nhà Trắng thu hồi thẻ tác nghiệp của các phóng viên từ CNN, Politico và MS NOW, cấm họ vào khu vực này. Chính quyền Mỹ cho rằng việc đưa tin về Tổng thống là một "đặc quyền - chứ không phải là quyền".

Ba tổ chức tin tức đã kiện chính quyền Mỹ, cho rằng việc loại trừ này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất. Năm đài truyền hình chính cung cấp các chương trình phát sóng cho Nhà Trắng - ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC - sau đó đã tạm ngừng phát sóng các hoạt động của chính quyền Mỹ tại tòa nhà này.

Ngày 24 tháng 9, Nhà Trắng đã khôi phục thẻ tác nghiệp cho các phóng viên sau khi Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Timothy Kelly phán quyết rằng lệnh cấm này có khả năng vi hiến.

Cuộc điều tra mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ tập trung vào việc liệu các đài truyền hình đồng loạt tạm ngừng phát sóng có vi phạm Đạo luật Sherman hay không, một đạo luật liên bang cấm một số thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh.