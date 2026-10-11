F-16 Ukraine được tiếp sức để khắc chế UAV phản lực Nga

Ukraine sẽ nhận được đạn dược chuyên dụng dành cho các tiêm kích F-16 từ Phần Lan trong những ngày tới để đánh chặn các UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo hôm thứ Bảy, ngày 10/10.

Phát biểu sau cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ quốc phòng nhanh chóng của Helsinki, nhấn mạnh số đạn dược sắp được chuyển giao có vai trò thiết yếu trong việc vô hiệu hóa các loại UAV tấn công tốc độ cao, vốn gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ mặt đất.

"Tôi đã trao đổi với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tôi đặc biệt biết ơn gói hỗ trợ dành cho nhiệm vụ bảo vệ bầu trời của chúng tôi", ông Zelensky viết trên mạng xã hội. "Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ nhận được đạn dược dành cho F-16. Đây là thứ hiện giúp bắn hạ các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực".

Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc trao đổi song phương đề cập đến các cuộc không kích gần đây của Nga nhằm vào những thành phố và cơ sở hạ tầng đô thị của Ukraine, cũng như các biện pháp ngoại giao phối hợp nhằm hạn chế nguồn thu của Nga từ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

"Đương nhiên, chúng tôi cũng thảo luận về một thách thức mới: nguồn thu bổ sung của Nga từ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, khoản tiền có thể được sử dụng để tài trợ cho những hành động tiếp theo của Nga", ông Zelensky nói. "Chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc gặp và phối hợp những bước đi có thể hữu ích trong tình hình hiện nay".

Máy bay chiến đấu đa năng F-16AM của Không quân Ukraine. (Ảnh: Không quân Ukraine/X qua Kyivpost)

Việc chuyển giao đạn dược diễn ra sau khi Helsinki hôm thứ Sáu phê duyệt gói viện trợ vật tư quốc phòng thứ 35 dành cho Kyiv. Gói viện trợ khẩn cấp trị giá khoảng 1 triệu euro (1,13 triệu USD) được đẩy nhanh tiến độ sau lời kêu gọi khẩn cấp của các cơ quan quốc phòng Ukraine. Gói này bao gồm một hạng mục trang bị quốc phòng được lấy trực tiếp từ kho dự trữ quân sự của Phần Lan, nhưng loại trang bị cụ thể không được tiết lộ.

Mối đe dọa gia tăng từ UAV phản lực tốc độ cao

Việc cung cấp đạn dược cho máy bay chiến đấu diễn ra trong bối cảnh các chỉ huy quân sự Ukraine cảnh báo Moscow đang nhanh chóng chuyển đổi kho UAV tầm xa sang các mẫu sử dụng động cơ tuabin, có tốc độ vượt xa khả năng đánh chặn của những mạng lưới phòng không thông thường hoạt động ở độ cao thấp.

Kể từ tháng 7, lực lượng Nga đã đẩy nhanh việc triển khai các biến thể Shahed sử dụng động cơ phản lực, tạo ra những thách thức chiến thuật đáng kể đối với các tổ phòng không cơ động vốn dựa vào súng máy hạng nặng và máy bay đánh chặn UAV sử dụng động cơ cánh quạt.

Trong khi các UAV Shahed-136 phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ piston có tốc độ hành trình từ 180-200 km/giờ, các UAV phản lực hiện nay của Nga đạt tốc độ khoảng 600 km/giờ.

Các chỉ huy Không quân Ukraine dự đoán công nghệ của đối phương sẽ tiếp tục phát triển. Phát biểu trước một ủy ban điều tra của quốc hội, Phó Tư lệnh Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Cherevashenko, cảnh báo các nhà thiết kế Nga cuối cùng có thể nâng tốc độ tối đa của UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực lên mức 800-900 km/giờ.

"Chúng tôi chưa chứng kiến những tốc độ như vậy, nhưng dự báo chúng sẽ xuất hiện", ông Cherevashenko nói.

Ông Cherevashenko lưu ý rằng UAV phản lực hiện chiếm khoảng 40% số đợt tập kích bằng UAV mà Nga triển khai nhằm vào Ukraine, tỉ lệ này có thể lên tới 60% trên một số hướng tác chiến cụ thể.

Các nhà hoạch định quân sự dự báo những mẫu UAV tốc độ cao sử dụng động cơ tuabin cuối cùng có thể chiếm tới 80% tổng số UAV tấn công được Nga triển khai trong các đợt tập kích. Điều này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian cảnh báo, buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải phụ thuộc nhiều hơn vào máy bay chiến đấu.

Thế Hải (Theo Newsukraine, Kyivpost)