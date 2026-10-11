Sân bay Ả Rập Xê Út lại bị tấn công, Mỹ cân nhắc can thiệp chống lại Houthi

Hàng trăm người thương vong, gồm công dân Mỹ

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng có một người Mỹ thiệt mạng trong vụ việc. Vì vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng tham chiến cùng Ả Rập Xê Út chống lại lực lượng Houthi ở Yemen.

Nhóm Houthi từng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công hồi đầu tuần nhằm uvào sân bay quốc tế King Khalid khiến ba người Ả Rập thiệt mạng, trong đó có một phi công.

khói đen dày đặc và ngọn lửa bốc lên từ một vụ cháy tại Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út vào ngày 10 tháng 10 năm 2026. Ảnh

Đến hôm thứ Bảy, một quả tên lửa đã bắn trúng khu phức hợp bao gồm nhà ga số 3 và 4 dành cho các chuyến bay nội địa tại sân bay này. Theo giới chức Ả Rập Xê Út, ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết trong số 12 người thiệt mạng có bốn công dân Ả Rập Xê Út, hai người Bangladesh và mỗi người đến từ Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine và Sudan. Một số người bị thương khác đang trong tình trạng nguy kịch.

"Chúng tôi có thể sẽ can thiệp. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó", ông Trump nói về việc can thiệp. "Chúng tôi vừa mới biết về vụ tấn công gần đây. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi hành động rất nhanh chóng".

Sự gia tăng các cuộc tấn công, bao gồm cả các vụ tấn công nhằm vào các sân bay khác của Ả Rập Xê Út, các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng dầu mỏ, diễn ra trong tuần kể từ khi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu phát động một chiến dịch quân sự lớn chống lại lực lượng Houthi.

Nguy cơ chiến sự leo thang và lan rộng

Houthi chưa đưa ra phản hồi về vụ tấn công mới nhất nói trên, song trước đó vào thứ Bảy đã cáo buộc Ả Rập Xê Út tấn công sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Sanaa do lực lượng này kiểm soát ở Yemen.

Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết hoạt động sân bay đã bị tạm ngừng và mức độ thương vong cũng như thiệt hại đang tiếp tục được đánh giá. Sân bay được tăng cường lực lượng cảnh sát, tất cả các lối vào đều bị phong tỏa.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út báo cáo rằng 12 người đã thiệt mạng và 309 người bị thương trong vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh vào hôm thứ Bảy.

Theo trang theo dõi Flightradar24, các chuyến bay đã được chuyển hướng đến nơi khác. Nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Úc và Canada, đã cảnh báo công dân của họ nên tránh sân bay này. Theo FlightAware, ít nhất 291 chuyến bay tại sân bay Riyadh đã bị hủy trong 24 giờ qua.

Các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đã làm rung chuyển thị trường và khu vực.

Giao tranh ở Yemen giữa lực lượng Houthi và chính quyền Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã leo thang, với liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cung cấp hỗ trợ không quân cho lực lượng chính quyền nhằm đảo ngược những thắng lợi gần đây của lực lượng Houthi dọc Biển Đỏ.

Những thắng lợi gần đây của Houthi đã giúp lực lượng này mở rộng kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa trên hành lang giao thông chiến lược ở Biển Đỏ, vốn là tuyến đường thay thế quan trọng cho eo biển Hormuz cũng đang bị phong tỏa do chiến sự giữa Mỹ và Iran.

Hôm thứ Bảy, Ả Rập Xê Út cho biết Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Oman đã điện đàm về tầm quan trọng của việc "ủng hộ các giải pháp ngoại giao để giảm leo thang căng thẳng" trong khu vực.