Ông Trump chỉ trích ông Zelensky, kêu gọi Ukraine bầu lãnh đạo mới

“Chúng tôi đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông ấy muốn làm gì với Nga thì làm, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra vấn đề cho toàn thế giới. Vậy mà ông ấy lại muốn gây ra những vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi liên quan đến nguồn cung dầu diesel, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel trên toàn thế giới,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng ngày 10/10 giờ địa phương.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, thế giới đang đối mặt với vấn đề xuất phát từ tình trạng thiếu hụt các cơ sở lọc dầu để sản xuất diesel.

“Tôi đã nói với ông Zelensky rằng muốn làm gì thì làm nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu. ‘Có rất nhiều mục tiêu khác. Đừng tấn công các nhà máy lọc dầu’. Vậy ông ấy đã làm gì? Ông ấy lại đi tấn công các nhà máy lọc dầu,” Tổng thống Donald Trump nói.

Ông Trump sau đó đề xuất Ukraine “nên có một nhà lãnh đạo mới”.

“Tôi đề xuất Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới, một người có khả năng đạt được thỏa thuận. Bởi ông Zelensky đã có thể đạt được rất nhiều thỏa thuận, nhưng vì lý do nào đó, ông ấy chưa bao giờ làm như vậy. Đó là một cuộc xung đột lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Và tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần có một Tổng thống mới,” Tổng thống Mỹ nói.

“Ukraine đáng ra không phải mất tới 30% lãnh thổ của mình như hiện nay. Họ đã mất 30% lãnh thổ và hơn một triệu người đã thiệt mạng. Tính cả hai bên, hơn hai triệu người đã thiệt mạng,” ông Trump chia sẻ thêm.

Trước khi lên chuyên cơ Không Lực Một tại Căn cứ Không quân Andrews, Tổng thống Trump tiếp tục nói với báo giới rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử tổng thống.

“Ông Zelensky nên tổ chức bầu cử và không thể tiếp tục đẩy giá dầu lên cao. Ông ấy đã gây ra quá đủ vấn đề rồi. Đây là cuộc xung đột lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Nhưng Tổng thống Zelensky đã có thể giải quyết cuộc xung đột này, hoặc đã có thể đạt được thỏa thuận nhiều lần,” nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa phản hồi những phát biểu trên của ông Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine kéo dài 5 năm của ông Volodymyr Zelensky thực tế đã kết thúc từ năm 2024. Tuy nhiên, theo thiết quân luật được Ukraine ban hành sau khi xung đột với Nga diễn ra năm 2022, mọi cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương đều không thể diễn ra. Bầu cử chỉ có thể được tổ chức sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ.

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về nguồn cung diesel từ Nga sau cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin.

“Trong cuộc trao đổi, hai bên đã nhất trí rằng Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn nhiên liệu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 10/10.

Ông Trump cho biết thêm, tùy thuộc vào hoạt động của các nhà máy lọc dầu, Nga sẽ cung cấp thêm 3 triệu tấn diesel trong giai đoạn tiếp theo.

“Với việc chúng ta kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz, cùng với thông báo quan trọng này về năng lượng Nga, giá dầu diesel tại Mỹ và trên toàn thế giới sẽ giảm mạnh, với mức giảm kỷ lục, và rất nhanh!” Tổng thống Trump viết.

Phản ứng trước thông tin về thỏa thuận cung cấp diesel giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng bất kỳ động thái nới lỏng trừng phạt nào đối với Nga mà không đi kèm một thỏa thuận giảm leo thang rõ ràng và lâu dài “đều là biểu hiện rõ ràng của sự yếu thế”.

“Điều đó có lợi cho Nga, cho phép nước này tiếp tục gây ra nhiều thương vong hơn, kéo dài cuộc xung đột, càng ít tôn trọng Mỹ hơn, đồng thời gây thêm những tổn thất và thiệt hại lớn hơn cho thế giới,” ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sáng 10/10 giờ Việt Nam.